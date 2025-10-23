Arranca la V Feria de la Salud en Orihuela

La Feria de la Salud de Orihuela ha iniciado este jueves su quinta edición en el auditorio de La Lonja hasta el viernes con charlas escolares, talleres prácticos, stands informativos y actividades dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo de promover la salud, la prevención de enfermedades y la colaboración entre profesionales sanitarios y población.

Este año se han implementado novedades como un puesto de información sobre el tratamiento de micropigmentación oncológica, un tratamiento innovador para mujeres que han superado un cáncer, que se realiza en el Hospital Universitario Vega Baja. La enfermera Anabel Fuentes ha explicado que el objetivo es "acercar a la población en qué consiste este tratamiento y cómo y cuándo se puede realizar".

Otra de las novedades destacadas es el taller de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), con prácticas para escolares y adultos, impartido por la enfermera Ana Aparicio, que ha creado un vídeo inclusivo en castellano, inglés y árabe. "Orihuela es una ciudad cardioprotegida, ya que cuenta con numerosos desfibriladores, pero con esta iniciativa buscamos fomentar su uso temprano, aprovechando esos primeros minutos tan valiosos hasta la llegada de los servicios sanitarios", ha apuntado.

Asimismo, se ha instalado un punto de vacunación contra la gripe en colaboración con los centros de salud.

Inauguración de la Feria de la Salud / Información

Los asistentes podrán visitar los stands de diversas entidades, entre ellas Más Vida, AECC, ONCE, AFA Miguel Hernández, Fundación ADIEM, ADOC, ACAD Renacer, UPCCA, ACECOVA, Cruz Roja, Salud Pública, así como los centros de salud Álvarez de la Riva y El Rabaloche.

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha subrayado que este encuentro es "el resultado del esfuerzo y la colaboración entre Salud Pública, el Hospital Vega Baja, los centros de salud y las asociaciones sanitarias de nuestro municipio, con el objetivo de promover la salud y el bienestar en Orihuela, ofreciendo información y recursos sobre temas relevantes para todos los vecinos".

Por su parte, el alcalde Pepe Vegara ha animado a la participación en "acciones tan importantes como vacunarnos o aprender a practicar una RCP, algo que cualquiera puede necesitar en algún momento de su vida".

El regidor también ha destacado los Premios Héroes, que se celebrarán esta tarde para poner en valor a todas las personas anónimas que cuidan nuestra salud.