Arranca la V Feria de la Salud en Orihuela
Los asistentes podrán vacunarse contra la gripe, aprender reanimación cardiopulmonar o conocer un tratamiento innovador para mujeres que han superado un cáncer
La Feria de la Salud de Orihuela ha iniciado este jueves su quinta edición en el auditorio de La Lonja hasta el viernes con charlas escolares, talleres prácticos, stands informativos y actividades dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo de promover la salud, la prevención de enfermedades y la colaboración entre profesionales sanitarios y población.
Este año se han implementado novedades como un puesto de información sobre el tratamiento de micropigmentación oncológica, un tratamiento innovador para mujeres que han superado un cáncer, que se realiza en el Hospital Universitario Vega Baja. La enfermera Anabel Fuentes ha explicado que el objetivo es "acercar a la población en qué consiste este tratamiento y cómo y cuándo se puede realizar".
Otra de las novedades destacadas es el taller de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), con prácticas para escolares y adultos, impartido por la enfermera Ana Aparicio, que ha creado un vídeo inclusivo en castellano, inglés y árabe. "Orihuela es una ciudad cardioprotegida, ya que cuenta con numerosos desfibriladores, pero con esta iniciativa buscamos fomentar su uso temprano, aprovechando esos primeros minutos tan valiosos hasta la llegada de los servicios sanitarios", ha apuntado.
Asimismo, se ha instalado un punto de vacunación contra la gripe en colaboración con los centros de salud.
Los asistentes podrán visitar los stands de diversas entidades, entre ellas Más Vida, AECC, ONCE, AFA Miguel Hernández, Fundación ADIEM, ADOC, ACAD Renacer, UPCCA, ACECOVA, Cruz Roja, Salud Pública, así como los centros de salud Álvarez de la Riva y El Rabaloche.
La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha subrayado que este encuentro es "el resultado del esfuerzo y la colaboración entre Salud Pública, el Hospital Vega Baja, los centros de salud y las asociaciones sanitarias de nuestro municipio, con el objetivo de promover la salud y el bienestar en Orihuela, ofreciendo información y recursos sobre temas relevantes para todos los vecinos".
Por su parte, el alcalde Pepe Vegara ha animado a la participación en "acciones tan importantes como vacunarnos o aprender a practicar una RCP, algo que cualquiera puede necesitar en algún momento de su vida".
El regidor también ha destacado los Premios Héroes, que se celebrarán esta tarde para poner en valor a todas las personas anónimas que cuidan nuestra salud.
Galardonados de la Gala de Sanidad Premios Héroes 2025
-Premio al mejor profesional de la salud: Juan Manuel García.
-Premio a la investigación más innovadora: Ana Myriam Sevas Llor.
-Premio al equipo de salud del año: Centro de Salud Álvarez de la Riva.
-Premio al mejor servicio comunitario: Mª José Alcocer.
-Premio a la trayectoria profesional: Miguel Ángel Morcillo.
-Premio al paciente ejemplar: Marta Huertas.
-Mención de honor: Centro de Salud del Rabaloche.
El jurado ha estado compuesto por representantes del Hospital Vega Baja, el centro de salud del Rabaloche, el centro de salud Álvarez de la Riva, Salud Pública y el equipo de la Concejalía de Sanidad, cuya deliberación alcanzó prácticamente la unanimidad.
