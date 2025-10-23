Arrancan las obras del ecoparque fijo de Dolores junto a una zona residencial

El Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona las basuras de los 27 municipios de la comarca, ha iniciado este jueves las obras del ecoparque fijo de Dolores, el segundo de los 12 previstos en el proyecto de gestión que pone en marcha este año junto con el de Almoradí.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, esta instalación, situada en la calle Escritor José Pastor, permitirá a la ciudadanía de Dolores y Catral reciclar hasta 40 tipos de residuos. Cuenta con un presupuesto de 520.000 euros y una superficie de más de 3.500 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la comarca. Su finalidad es permitir a la ciudadanía depositar los residuos del hogar no aptos para los contenedores viarios como electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, residuos voluminosos, bombillas, aceites, pinturas o tintas, entre otros.

Ecoparques informatizados

Como el de Almoradí, estará totalmente informatizado. Así, los vecinos podrán darse de alta en el sistema para registrar los residuos que depositan en la red de ecoparques fijos y móviles. Este sistema digital también permitirá a la entidad formular programas de bonificaciones en un futuro cercano que premien el buen comportamiento ambiental de la ciudadanía, como es el uso de ecoparques.

El inicio de las obras ha contado con la presencia del presidente de la entidad, Francisco Cano; el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández; la diputada provincial de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, y el director territorial de la Generalitat Valenciana, Miguel Halabí. "Seguimos impulsando el reciclaje en nuestros municipios, fomentando la creación de una red de instalaciones que permitan separar los residuos, ha explicado Cano, que ha añadido que "necesitamos mejorar los índices de separación en nuestra comarca, y con ecoparques próximos a la ciudadanía buscamos facilitar esta tarea a nuestros vecinos".

Gestión en el municipio

Por su parte, el alcalde ha subrayado que Dolores ha cedido la parcela donde se ubica el nuevo ecoparque, "una instalación pensada para ofrecer comodidad y servicio a los vecinos, situada junto a una zona residencial para demostrar que este tipo de infraestructuras no generan molestias ni problemas de convivencia".

Hernández ha recordado que este proyecto se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2022, que obliga a las administraciones locales a fomentar el reciclaje y la correcta gestión de los residuos: "Todos los ayuntamientos debemos impulsar políticas que promuevan la separación en origen y reduzcan la cantidad de residuos no reciclables".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo realizado por el municipio en la recogida selectiva. "En el primer año del servicio puerta a puerta hemos generado 500 toneladas de fracción orgánica, un dato que demuestra el compromiso de nuestros vecinos y vecinas con el medio ambiente y que sitúa a Dolores como un ejemplo para la comarca", ha añadido.

Hernández ha recordado que la instalación de la planta de transferencia fue una decisión clave, porque "si no se hubiera construido, los camiones de basura tendrían que desplazarse hasta Castilla-La Mancha o Andalucía, por lo que "gracias a ella, hoy contamos con un sistema más eficiente y sostenible, que solo ha traído beneficios para el municipio".