Arrastrado tras robar en 48 horas dos coches y 30.000 euros de una casa en Pilar de la Horadada

La Guardia Civil ha detenido en Pilar de la Horadada a un hombre de 29 años por la presunta comisión de tres robos en el plazo de menos de 48 horas. La actuación ha permitido recuperar parte de los efectos sustraídos y devolverlos a sus propietarios.

La investigación se inició a mediados del mes de octubre cuando un vecino denunció la sustracción de su vehículo durante la noche anterior. Horas después, otro ciudadano comunicó un robo con fuerza en el interior de su coche y un hurto en su domicilio, en el que fueron sustraídas herramientas, documentación personal y objetos de valor, con un perjuicio económico estimado en 30.000 euros.

Uno de los objetos de valor recuperados por la Guardia Civil / INFORMACIÓN / GC

Inspección

Agentes de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada realizaron la inspección de la vivienda y los vehículos, y obtuvieron indicios útiles para avanzar en la investigación. Paralelamente, a través del análisis de pruebas recabadas en las inmediaciones de los lugares donde se cometieron los hechos, los agentes del puesto de Torre de la Horadada lograron identificar un vehículo que coincidía con el sustraído el día 13 de octubre.

Casa de aperos

El turismo fue localizado pocas horas después. Las diligencias practicadas y la comparación de los indicios recopilados en ambos escenarios permitieron identificar plenamente al presunto autor, una persona sin domicilio fijo que se desplazaba entre viviendas vacías o abandonadas de la zona.

El día 15 de octubre, contando con la estrecha colaboración de la Policía Local de Pilar de la Horadada, el sospechoso fue localizado en una casa de aperos situada en un camino rural, donde se procedió a su detención.

En el registro de la vivienda se recuperó el vehículo sustraído y un reloj de alta gama valorado en varios miles de euros, objetos que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido, un hombre de 29 años, con numerosos antecedentes, y al que se le imputan los delitos contra el patrimonio de robo con fuerza en vivienda, robo en interior de vehículo y hurto de uso de vehículo, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela.

Denuncia

La oficina de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil "recuerda la importancia de interponer la denuncia en cuanto se tenga conocimiento de los hechos delictivos, con la mayor rapidez posible tras producirse, ya que la inmediatez en la comunicación facilita la recuperación de los efectos sustraídos y mejora la eficacia de la respuesta policial".