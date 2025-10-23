El Ayuntamiento de Catral logra aplazar in extremis el desahucio de una mujer y su madre de 93 años

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Catral logró ayer in extremis que el juzgado de Primera Instancia Número 2 paralizara el desahucio previsto para este jueves por la mañana de una mujer de 58 años, su madre de 93 y su hijo de 21, según ha confirmado a INFORMACIÓN el alcalde Joaquín Lucas (PP).

El aplazamiento otorgado para que la familia y el municipio hallen una solución de alojamiento se agota el próximo día 3 de noviembre.

El regidor indicó que los técnicos han podido demostrar la imposibilidad de que los afectados pudieran encontrar a tiempo del desahucio una vivienda en condiciones y el juzgado ha admitido su alegación.

Mari Carmen Rodríguez grabó un mensaje en el que pedía ayuda para evitar quedarse en la calle / Moisés Cruz

Llamada de atención

Mari Carmen Rodríguez y su madre, realizaron una desesperada llamada de atención en busca de ayuda para no quedarse directamente en la calle a través de un vídeo grabado por el vecino de Catral, Moisés Cruz, avanzado por INFORMACIÓN, difundido en redes sociales, y recogido por numerosas cadenas de televisión.

Mari Carmen, que fue víctima de malos tratos y se divorció en 2013 perdió la casa por un embargo del banco por impago de la hipoteca que estaba a nombre de su exmarido. Un fondo buitre la adquirió e intentó echarlos imponiendo alquileres elevados sin asumir las obligaciones de arrendador. Finalmente, se la vendió este verano a otra familia -también con recursos limitados- y con los ocupantes de la casa dentro. Es este último propietario, que compró la vivienda de planta baja situada en la tradicional calle Santa Águeda, el que ha reclamado poder desalojar la casa.

En su mensaje la familia señalaba que no se niega a dejar la casa y puede pagar, con limitaciones, un alquiler medio pero que las inmobiliarias le niegan esa oferta en Catral.

A última hora

"Desde que tuvimos conocimiento del desahucio definitivo de esta familia hemos estado trabajando intensamente en la búsqueda de una vivienda. El tiempo nos apremiaba y nos metíamos en el mismo día del lanzamiento fijado por el juzgado. Este miércoles, un poco a la desesperada y utilizando todo el procedimiento administrativo disponible solicitamos un aplazamiento para ganar unos días más", señaló el alcalde.

Mari Carmen junto a su madre Manuela, de 93 años, en la vivienda que tienen que desalojar / Moisés Cruz

Complicado en la Vega Baja

Joaquín Lucas señaló este jueves que Catral no es ajeno al incremento exponencial del precio de los alquileres "que es un debate nacional" y que también sufre la Vega Baja, la provincia y todo el país.

El arrendamiento medio en este municipio enclavado en plena huerta tradicional se eleva a 650 euros mensuales. Y encontrar piso es complicado, porque Catral se ha convertido en una zona de la comarca demandada por familias españolas y residentes extranjeros para vivir que buscan la tranquilidad, con un casco urbano donde predomina todavía la planta baja tradicional, además de cientos de viviendas turísticas legalizadas tras su construcción irregular en los años 2000, con la ventaja de la cercanía de la costa y sus servicios. El municipio ya suma más de 10.400 habitantes, según sus datos de padrón.