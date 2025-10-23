Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja

Agentes de la Guardia Civil han detenido en su despacho a un procurador investigado por supuesta falsedad documental, estafa y deslealtad profesional relacionada con su prestación de servicios al Ayuntamiento de Torrevieja. El procurador, A. M., ha estado vinculado a los servicios jurídicos externos del Consistorio durante décadas.

Meses de investigación

El arresto se ha producido después de meses de investigación impulsada por el juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja tras recibir una denuncia con la descripción de los hechos, fundamentalmente, la desaparición del importe económico de costas judiciales a favor del Ayuntamiento que debían ingresarse en cuentas municipales y que no llegaban a su destino.

Las costas judiciales son los gastos necesarios para llevar a cabo un proceso judicial, como los honorarios de abogado y procurador, pero también las tasas, gastos de peritos y de notificaciones.

El detenido, tras el registro de su despacho llevado a cabo con un llamativo despliegue de agentes de la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial tras permanecer arrestado durante una jornada en las dependencias del cuartel del puesto de Torrevieja.

La magistrada Juana López Hoyos, jueza decana de los juzgados torrevejenses, resolvió la libertad del detenido tras prestar declaración con la imposición de medidas cautelares como la presentación ante el juzgado cada 15 días, el bloqueo de su cuenta bancaria y la inmovilización de vehículo, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Número de cuenta

La investigación se centra en esclarecer si este profesional habría sustituído en la documentación los datos de la cuenta bancaria del Ayuntamiento por los de una cuenta propia en el momento de solicitar estos abonos en el juzgado. Hasta hace unos años se podían ingresar directamente por procuradores y letrados desde el juzgado. Sin embargo, ahora, deben pasar primero por la administración local, que paga la prestación con dinero público, para luego transferirla a los proveedores que tiene contratados para esos servicios jurídicos.

Se desconoce la cifra total del supuesto desvío de dinero, que se concentran en el año 2024 por procedimientos resueltos en ese momento pero iniciados ejercicios atrás, pero podría tratarse de varios miles de euros.

Más cantidad

De hecho, la irregularidad se detectó al no ingresarse en el Ayuntamiento costas judiciales de un montante muy superior al habitual y que el área económica municipal estaba pendiente de recibir. En este caso, al ser descubierto, el supuesto desvío de dinero no se consumó. Pero fue en ese momento cuando se denunciaron los hechos.

Además, la instrucción de la investigación se habría remontado a años atrás, porque los actuales servicios jurídicos cuentan con sus propios procuradores, aunque, de momento, solo se han constatado esos hechos para el ejercicio de 2024. El investigado no solo habría modificado el número de cuenta para el ingreso, también habría usurpado la identidad en esa documentación de letrados que trabajan para los servicios jurídicos municipales.

El arresto de este profesional ha causado sorpresa entre quienes han tratado directamente con este despacho desde hace décadas en el ámbito judicial y de la administración local en Torrevieja.

Deslealtad profesional

El pasado mes de abril el Ayuntamiento realizó un contrato menor de urgencia de la representación de servicios de procuradores. En la justificación que realizaba el director de la Asesoría Jurídica para tramitarlo por la vía de adjudicación directa se decía que la representación procesal para algunos procesos exigía un cambio "surgido debido a la repentina finalización de la relación profesional mantenida hasta el momento con el procurador que ocasionalmente venía prestando sus servicios para este Ayuntamiento debido a una presunta deslealtad profesional".

Un detalle muy poco habitual en el lenguaje administrativo de tramitación de contratos públicos. Porque la deslealtad profesional, en el ámbito de la actividad judicial, es un delito tipificado en el código penal, y que castiga las acciones de un abogado o procurador que perjudican a su cliente de forma manifiesta, en este caso por una negligencia grave o malicia en su desempeño.