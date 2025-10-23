Un Juzgado de Paz accesible para Callosa de Segura

El Juzgado de Paz de Callosa de Segura llevaba desde hace más de 10 años en el edificio de la antigua cárcel, una primera planta sin ascensor. Unas dependencias con graves deficiencias que estaban ocasionando quejas tanto por parte del juez de paz como de trabajadores y sobre todo de usuarios, en una ubicación que no cumplía los estándares mínimos de accesibilidad e impedía ofrecer un servicio adecuado.

Una situación que se había agravado por el traslado el año pasado de la Policía Local, que hacía las veces de servicio de puerta, a otras instalaciones más acordes, viéndose obligado el funcionario del Juzgado a bajar hasta la entrada del edificio si quien demandaba el servicio no podía subir la escalera, siendo este un caso más que habitual a la vista de los trámites que se ofrecen, como por ejemplo la fe de vida.

Las condiciones del edificio no permitían poder prestar un servicio adecuado a personas con movilidad reducida, que no podían acceder a la primera planta, afectando sobre todo a personas de mayor edad.

Fuentes del equipo de gobierno, compuesto por PSOE, Unión Ciudadanos Independientes (UCIN) y la coalición EUPV-UP, manifiestan a este periódico que eran conscientes de la situación de las dependencias municipales en donde se ubicaba el Juzgado de Paz, tal y como le trasladaron los trabajadores y el propio juez de paz a la alcaldesa Amparo Serrano.

La alcaldesa y el juez de paz, en las nuevas instalaciones / INFORMACIÓN

Por ello, se consensuó una solución para dar una respuesta rápida para mejorar tanto el espacio de trabajo de los funcionarios del servicio, como la accesibilidad y atención de los usuarios.

Así, se ha llevado a cabo el traslado desde el antiguo retén de la policía de la calle de la Cárcel a nuevas dependencias municipales en la Casa Consistorial, donde se dispone de un espacio propio en la planta baja del edificio, lo que permite disponer de servicio de conserjería a la vez que cumplir la adaptación a la accesibilidad mediante una plataforma elevadora, acatando de esta forma la ley de accesibilidad universal de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 70 habla específicamente de la accesibilidad en los edificios y servicios de la Administración de Justicia, donde se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad espacial de las oficinas y los servicios.

Plataforma elevadora que permite la accesibilidad / INFORMACIÓN

Más servicios

A las nuevas instalaciones del Juzgado de Paz se suma la nueva ubicación desde el pasado febrero en la Casa de Cultura de la localidad del Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad Justiprop, financiado por la Generalitat Valenciana y prestado por profesionales de la abogacía, en este caso el Colegio de Abogados de Orihuela, que pone a disposición de la ciudadanía de manera gratuita información en materia de acceso a la justicia, mediación, asistencia a las víctimas del delito y protección de los derechos.

Además, ofrece información sobre la ubicación y datos de contacto de sedes judiciales, Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, Oficinas de Denuncias y de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género y Servicios de Orientación y Mediación, entre otros.

Asimismo, completando este servicio, el equipo de gobierno ha recuperado desde este mes el Mediaprop, que también se ha ubicado en la Casa de Cultura, un servicio que va a ofrecer el Colegio de Procuradores de Alicante, que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de acudir a mediación para resolver sus conflictos de forma extrajudicial y gratuita como alternativa al proceso judicial.

En suma, indican fuentes municipales, el Ayuntamiento ha resuelto en apenas un año un problema enquistado como el del Juzgado de Paz, al mismo tiempo que apuesta por el asesoramiento gratuito de servicios de orientación a los vecinos y vecinas, manteniendo el servicio Justiprop y recuperando el Mediaprop, ofreciendo un abanico completo en cuanto a servicios de Administración de justicia.