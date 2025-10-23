Orihuela medirá en tiempo real la calidad del aire para prevenir episodios de contaminación en tres puntos del municipio

El Ayuntamiento de Orihuela instalará en distintos puntos estratégicos del municipio un sistema para medir en tiempo real la calidad del aire para prevenir episodios de contaminación. La Concejalía de Turismo, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha licitado un contrato por 51.653 euros para la instalación de un sistema de monitorización de contaminantes, lo que permitirá actuar de forma preventiva ante episodios de alta contaminación, asegurando que Orihuela sea un destino turístico sostenible y seguro.

Los sensores de medición de calidad del aire y ruido se ubicarán únicamente en tres puntos: la transitada calle Jade del litoral oriolano, la plaza del Oriol -donde se encuentra la sede consistorial en la Costa, al lado de la N-332- y la Glorieta Gabriel Miró en pleno casco urbano. La elección se ha basado en el "Plan Local de mejora de la Calidad del aire del municipio de Orihuela". Estos sensores registrarán distintos parámetros, entre los que se incluyen NO2, SO2, CO, O3, PM1.0, PM2.5 y PM10, proporcionando datos precisos sobre el estado medioambiental.

Toda la información recogida será gestionada mediante un software de monitorización y alerta temprana, que permitirá conocer en tiempo real los valores de cada parámetro y detectar de forma rápida cualquier situación que pueda afectar a la seguridad de la ciudadanía. El sistema contará con umbrales preestablecidos, garantizando una actuación inmediata ante niveles de contaminación elevados.

En caso de incumplimiento, se impondrá por cada una de las faltas una penalidad de un 5% del precio del contrato, pudiendo llegar hasta un máximo del 50% del contrato.

Plazos

El plazo de ejecución será de tres meses, aunque podrá ser reducido en un mes por el adjudicatario. El objetivo es que se adjudique antes de final de año -de hecho, el plazo para presentar las ofertas es de tan solo 13 días-, ya que los dispositivos deberán estar en marcha antes del 31 de marzo de 2026, para cumplir con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El presupuesto está financiado con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que los municipios beneficiarios deben cumplir requisitos. La Secretaría de Estado de Turismo conceció el e 22 de mayo de 2023 a Orihuela 2 millones de euros para su proyecto "Orihuela, un destino turístico inteligente, sostenible y diversificado". Esto obliga a que el Ayuntamiento haya ejecutado antes del cuarto trimestre de 2024 el 15% de la ayuda (300.000 euros) y que antes del segundo trimestre de 2026 haya finalizado todos los proyectos incluidos en los planes territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos, destinando el 35% de los fondos a medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Ejecución

En septiembre del año pasado se pusieron en marcha las primeras acciones municipales destinadas a contratar la redacción de estos proyectos. Transcurrido un año desde el inicio, el plan cuenta con cinco en licitación, seis en ejecución y cuatro finalizados. El concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, resaltó hace solo unos días que en este último año se ha alcanzado un 25,2% de ejecución.

El plan contempla 15 actuaciones estratégicas en el municipio que se articulan en torno a cuatro ejes: transición digital, transición verde, eficiencia energética y competitividad, orientadas a modernizar y consolidar Orihuela como un destino turístico sostenible y competitivo.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la creación del itinerario cultural sostenible para mitigar los efectos del cambio climático, la mejora de la eficiencia energética en alumbrado público y espacios turísticos y el desarrollo de un sistema digital de guiado e información turística accesible, que permitirá una experiencia más inclusiva y tecnológica para los visitantes.

El Ayuntamiento licitó en julio la sustitución y renovación de la señalética turística urbana para Orihuela Costa con un presupuesto de 288.018 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Su objetivo es mejorar la funcionalidad de la señalización turística existente, para que los visitantes de Orihuela Costa puedan ser dirigidos a las diferentes zonas de interés de forma clara, con un criterio estético uniforme que no cree confusión en el conductor y por tanto garantice la seguridad vial, actuando en las intersecciones situadas en la carretera N-332, entre Mil Palmeras y Punta Prima, así como en las vías próximas.

A su vez, el pasado mes se inició la sustitución del actual alumbrado público por sistemas LED de bajo consumo en los paseos marítimos de Aguamarina, Playa Flamenca, La Zenia y Punta Prima, zonas donde el sistema de iluminación presentaba un avanzado estado de desgaste, elevado consumo y bajo rendimiento lumínico. Todo ello con un coste de 129.028 euros.

Trabajos de sustitución del alumbrado público / Información

También en septiembre se adjudicaron dos contratos por un importe total de 50.935 euros, destinados a implantar un sistema digital de guiado accesible y a la instalación de 16 tótems informativos en monumentos y museos, y en abril se adjudicó a la empresa Sien Planificación Inteligente la contratación de los servicios para mejorar la gestión de la ciudad como destino turístico inteligente a través del análisis de datos, cuya conclusión está prevista en marzo de 2026.

La inversión, que asciende a 71.995 euros, permitirá contar con un equipo técnico especializado que reforzará la coordinación entre los diferentes departamentos municipales con competencias complementarias en el ámbito turístico, así como analizar y gestionar los datos procedentes de diversas fuentes que aportan información clave para la planificación turística. Entre estas fuentes destacan los sensores de presencia, sistemas de movilidad y aparcamiento, aplicaciones móviles y redes sociales.