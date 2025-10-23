Los Palacios de Orihuela no tienen luz

Los vecinos de la urbanización de Los Palacios se sienten "olvidados" y "dejados de la mano de dios". Las más de 70 viviendas están junto al núcleo urbano de Bigastro, pero pertenecen al término municipal de Orihuela. Antonio, que preside una de las comunidades de propietarios, hace casi dos años que entró a vivir en una de las 43 casas que estaban abandonadas y que se reformaron. Era enero de 2024, y en plena época invernal se dio cuenta de que algo fallaba.

Las calles tienen farolas, pero no dan luz. "A las 18 horas, ya en noche cerrada, era como estar en la boca del lobo", explica. Ante "la inseguridad y el miedo" que describe, decidió tomar cartas en el asunto, alimentando de luz la farola que tiene más próxima a su vivienda: "Puse un cable desde mi casa con un temporizador que funciona cada noche unas 10 horas".

Cable que suministra electricidad a la farola desde la vivienda de Antonio / Información

Lo paga de su bolsillo, con una media de 120 euros al mes en la factura eléctrica. Lo hizo después de que a su mujer le dijeran en el Ayuntamiento oriolano, literalmente, que no había dinero. Desde entonces, las más de 43 familias nuevas que llegaron al residencial hace dos años han remitido múltiples escritos a la Administración local e incluso se han personado en varias ocasiones en el Palacio del Marqués de Arneva para que les den una solución. "Hay familias que llevan viviendo aquí 20 años, y en su día también lo intentaron sin que nadie les hiciera caso", lamenta Antonio.

No solo reclaman el alumbrado público, también hay falta de mantenimiento del alcantarillado. Antonio indica que solo hay una rejilla, por lo que cada vez que llueve la calle se inunda y queda llena de agua. "Somos vecinos que pagamos impuestos, pero vivimos sin alumbrado, sin mantenimiento y sin respuesta", manifiesta en representación de una urbanización que pide unos servicios mínimos.

Los problemas con el alumbrado también se han hecho patentes a la orilla del río, desde el Puente Nuevo hasta la avenida del Príncipe de Asturias. Los vecinos habían denunciado en varias ocasiones la falta de iluminación en la zona, que además había generado inseguridad. Hace apenas unas semanas se produjeron varios robos. Un problema que se trató el martes en la Junta del Distrito III y que ya se ha solucionado.

Otra reivindicación histórica, por parte de vecinos de las pedanías, también ha dado un paso. El Ayuntamiento acaba de licitar el proyecto de instalación de alumbrado público con tecnología solar en zonas diseminadas del término municipal. La actuación, que está impulsada por la Concejalía de Infraestructuras, tiene un presupuesto de 122.391 euros y un plazo de ejecución de un mes, lo que supondrá una mejora en la seguridad, accesibilidad y calidad de vida de los vecinos de numerosas pedanías que hasta ahora carecen de iluminación.

Las actuaciones se realizarán en diferentes puntos y caminos rurales, como el área recreativa de San Isidro, Barbarroja, barrio Los Quiles en La Murada, Cabecicos Verdes (junto a la Rambla de la Dehesa), Hurchillo (cementerio, Fuente Don Juan y Rincón del Portillo), Camino de En medio, Cruce de la Vereda Liorna con la CV-923, Dehesa de Pinohermoso, Desamparados (varias veredas), El Badén, La Aparecida (vereda Los Gerónimos y Los Briones) y Virgen del Camino, entre otros.