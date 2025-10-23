Aquí están las propuestas de la programación cultural de Torrevieja para este fin de semana

Entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre, el Teatro Municipal de Torrevieja y el Auditorio acogen tres propuestas escénicas diversas: un homenaje musical a Joaquín Sabina con el espectáculo 500 Noches, la reposición de la obra familiar La Princesa y el Guisante de La Roda Producciones, y la cita flamenca Flamenco & Sal, que combina danza en vivo con degustación de vino y productos gourmet.

500 Noches: Sabina en las venas

El viernes 24 de octubre, a las 21:00 horas, el Teatro Municipal presenta 500 Noches: Sabina en las venas, un homenaje a Joaquín Sabina interpretado por Darío Luís y un elenco de músicos especializados. Desde su estreno en Madrid en 2016, el espectáculo ha recorrido numerosos escenarios del país, destacando por su fidelidad al repertorio y estilo del artista de Úbeda.

Cartel anunciador de La Princesa y el Guisante / INFORMACIÓN

La Princesa y el Guisante

El domingo 26 de octubre, a las 17:00 horas, La Roda Producciones lleva al Teatro Municipal una versión contemporánea del cuento clásico de Andersen. Con humor, crítica social y una puesta en escena dinámica, la obra aborda temas como el amor, la libertad y la identidad, dirigida a todos los públicos.

FLAMENCO & SAL, en el Auditorio Internacional / INFORMACIÓN

Flamenco & Sal

Ese mismo domingo, a las 20:30 horas, los Jardines del Auditorio acogen una nueva edición de Flamenco & Sal, con el Ballet Flamenco de Ramón Zamaro. El espectáculo incluye degustación de vino o cava y una zona gastronómica a cargo de QtalGourmet Torrevieja. Las puertas se abren a las 19:30 horas.