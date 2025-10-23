Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torrevieja acoge el domingo el festival de cortos "Torrerífico"

El Centro Cultural Virgen del Carmen acoge esta muestra con catorce cortes organizada por Concejalía de Juventud, la asociación juvenil La Comarca y la sede de la UA

Cartel anunciador del Festival de Cortos Torrerífico de Torrevieja

Cartel anunciador del Festival de Cortos Torrerífico de Torrevieja / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

El próximo domingo 26 de octubre desde las 17 el Centro Cultural Virgen del Carmen acoge la sexta edición de Torrerífico, festival de cortos de cine de terror, organizado por la Concejalía de Juventud, la asociación juvenil La Comarca y la sede de la UA en Torrevieja, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El concejal de Juventud, Domingo Paredes, explica que este año se han presentado un total de 31 cortometrajes desde toda España de los cuales el jurado ha seleccionado 14 para su proyección y concurso. Los premios, dotados con 1.700 euros, serán repartidos de la siguiente manera: Primer premio del jurado, 1.000 euros, premio accésit del jurado 500 euros y premio del público 200 euros.

Cartel anunciador del festival de cortos de terror de Torrevieja

Cartel anunciador del festival de cortos de terror de Torrevieja / INFORMACIÓN

14 cortometrajes de terror

La visitante. Dir. Tony Morales

Bellum. Dir. Pablo Fernando Ruiz

Camping Coyote. Dir. Chico Morera

A. Manikí. Dir. Elixabet Nuñez

The Nest (El nido). Dir. Ignacio Rodó

El Rostro. Dir. Jorge Cabrera

Tinieblas. Dir. Raúl Cerezo y Carlos Moriana

Cinco. Dir. Javier Cuenca

La terrible matanza sangrienta en la que mueren todos…Dir. Guillermo Rojo

Siluro, la bestia del Ebro. Dir. Jordi Romero

Perverso. Dir. Jose Luis Cabrera

Alicia. Dir. Tony Morales

Kill-Jote. Dir. Juano Avi

Habitación 7. Dir: David de Loro Robles

La comisión de evaluación está formada por Belén Cambronero Saiz como presidenta, los vocales Luis Deltell Rodríguez, Sonia Pérez González y Rebeca Westerveld Fernández y actúa como secretario Rubén Aniorte Rebollo.

Toda la información y bases del Torrerífico se puede consultar en la web del festival https://torrerifico.com/ y en las redes sociales del mismo.

Programación de cortos a exhibir el próximo domingo en el festival

Programación de cortos a exhibir el próximo domingo en el festival / INFORMACIÓN

Difusión de actividades

El concejal de juventud recuerda que para más información sobre las actividades de Juventud los interesados pueden acudir presencialmente al CIAJ o informarse a través de sus redes sociales, teléfono 965714072, whatsapp 606055291, correo juventud@torrevieja.eu y en la web municipal www.torrevieja.es. Inscripciones en los cursos y actividades de Juventud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja https://torrevieja.sedelectronica.es/

