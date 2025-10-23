TORREVIEJA
Torrevieja acoge el domingo el festival de cortos "Torrerífico"
El Centro Cultural Virgen del Carmen acoge esta muestra con catorce cortes organizada por Concejalía de Juventud, la asociación juvenil La Comarca y la sede de la UA
El próximo domingo 26 de octubre desde las 17 el Centro Cultural Virgen del Carmen acoge la sexta edición de Torrerífico, festival de cortos de cine de terror, organizado por la Concejalía de Juventud, la asociación juvenil La Comarca y la sede de la UA en Torrevieja, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
El concejal de Juventud, Domingo Paredes, explica que este año se han presentado un total de 31 cortometrajes desde toda España de los cuales el jurado ha seleccionado 14 para su proyección y concurso. Los premios, dotados con 1.700 euros, serán repartidos de la siguiente manera: Primer premio del jurado, 1.000 euros, premio accésit del jurado 500 euros y premio del público 200 euros.
14 cortometrajes de terror
La visitante. Dir. Tony Morales
Bellum. Dir. Pablo Fernando Ruiz
Camping Coyote. Dir. Chico Morera
A. Manikí. Dir. Elixabet Nuñez
The Nest (El nido). Dir. Ignacio Rodó
El Rostro. Dir. Jorge Cabrera
Tinieblas. Dir. Raúl Cerezo y Carlos Moriana
Cinco. Dir. Javier Cuenca
La terrible matanza sangrienta en la que mueren todos…Dir. Guillermo Rojo
Siluro, la bestia del Ebro. Dir. Jordi Romero
Perverso. Dir. Jose Luis Cabrera
Alicia. Dir. Tony Morales
Kill-Jote. Dir. Juano Avi
Habitación 7. Dir: David de Loro Robles
La comisión de evaluación está formada por Belén Cambronero Saiz como presidenta, los vocales Luis Deltell Rodríguez, Sonia Pérez González y Rebeca Westerveld Fernández y actúa como secretario Rubén Aniorte Rebollo.
Toda la información y bases del Torrerífico se puede consultar en la web del festival https://torrerifico.com/ y en las redes sociales del mismo.
Difusión de actividades
El concejal de juventud recuerda que para más información sobre las actividades de Juventud los interesados pueden acudir presencialmente al CIAJ o informarse a través de sus redes sociales, teléfono 965714072, whatsapp 606055291, correo juventud@torrevieja.eu y en la web municipal www.torrevieja.es. Inscripciones en los cursos y actividades de Juventud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja https://torrevieja.sedelectronica.es/
