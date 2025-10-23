Un “tren de estrellas” sorprende en el cielo de Alicante: así se ha visto el paso de los satélites Starlink esta madrugada

Varios vecinos de la provincia de Alicantese han sorprendido esta madrugada al mirar al cielo y ver una fila de luces moviéndose en perfecta formación, como si fueran un grupo de estrellas deslizándose una detrás de otra.

Lejos de tratarse de un fenómeno astronómico extraño, la explicación llegó pocas horas después de la mano de Proyecto Mastral, el colectivo meteorológico de Torrevieja, que aclaró el origen del suceso a través de sus redes sociales. “¿Habéis visto un montón de estrellas moviéndose esta madrugada por el cielo, una detrás de otra? Se trata de un tren de satélites Starlink lanzado hace un par de días”, publicaban.

El grupo acompañó el mensaje con un vídeo grabado por Cristina Cuesta, donde se aprecia el paso de los satélites cruzando lentamente el cielo, formando una línea de puntos brillantes perfectamente alineados.

Qué son los trenes de satélites Starlink

Estos trenes de luces corresponden a los satélites del proyecto Starlink, impulsado por la compañía SpaceX, de Elon Musk. Cada lanzamiento pone en órbita decenas de pequeños satélites que se desplazan inicialmente en grupo antes de separarse y situarse en su posición definitiva.

Durante esos primeros días tras el lanzamiento, el conjunto puede verse desde tierra como una hilera luminosa que se mueve en silencio por el firmamento, especialmente visible en noches despejadas y con poca contaminación lumínica.

Satélites de Starlink, en una imagen de archivo en el cielo de Herrnleis (Austria). / EFE

Un espectáculo que se repetirá

Según los expertos, este tipo de avistamientos no son raros y podrían volver a observarse en los próximos días, sobre todo en las horas previas al amanecer. Existen herramientas en línea, como Find Starlink, que permiten consultar la hora exacta y el lugar desde el que serán visibles los próximos trenes de satélites.

El fenómeno de esta madrugada ha despertado la curiosidad de muchos aficionados al cielo, que destacan la belleza de esta “caravana de luces” que, durante unos minutos, cruzó el cielo alicantino dejando una imagen difícil de olvidar.