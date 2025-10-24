La Generalitat invertirá un millón de euros en el sistema de calefacción de la residencia pública de mayores de Torrevieja

La Generalitat ha sacado a concurso el contrato para la renovación integral del sistema de calefacción y agua caliente de la residencia pública para personas mayores de Torrevieja, que cuenta con más de doscientas plazas y cuya gestión depende de la Conselleria de Servicios Sociales.

El actual sistema y maquinaria data del año 1997 y los técnicos que han justificado la inversión señalan que presenta "graves problemas" en su funcionamiento ante la imposibilidad de encontrar repuestos para las piezas deterioradas. Remarcan que es urgente su sustitución para evitar que los residentes se puedan llegar a quedar sin agua caliente.

Renovación

El presupuesto de licitación supera el millón de euros (1.013.656 euros IVA incluido) y contempla la sustitución de las tres calderas actuales de gasóleo por tres nuevos equipos de condensación alimentados por gas natural y la renovación integral de la propia sala de calderas, situada en la planta semisótano del edificio. Además, se dotará a las instalaciones de un sistema de control centralizado del que ahora carecen. Por último, se va a habilitar un campo solar de generación de energía solar con placas en la cubierta del inmueble, que permita rebajar el coste del consumo energético de la residencia y generar agua caliente solar térmica.

Seis meses

La inversión de la Administración autonómica cuenta con financiación de fondos europeos Next Generation cuyo montante sobre el total no se cuantifica en la documentación pública del contrato.

Una vez adjudicadas la inversión tiene un periodo de ejecución de seis meses. La redacción del proyecto se lo ha encargado a un ingeniero de la propia Conselleria de Servicios Sociales sin externalizar la prestación a través de la adjudicación de un concurso de prestación de servicios, como es lo habitual. Indicativo tanto de la necesidad de llegar a tiempo a la hora de cumplir los plazos para garantizar la recepción de los fondos europeos como la urgencia de actuar para resolver unas deficiencias que ya han generado averías graves y podrían dejar a los usuarios sin agua caliente ni calefacción, según aclara el propio departamento de la Generalitat, en cualquier momento.

Acceso principal a la residencia de mayores de Torrevieja / INFORMACIÓN

Según la misma propuesta, desde su puesta en funcionamiento, el sistema de producción de agua caliente ha ido perdiendo eficiencia y algunos equipos se han sustituido por avería. La temperatura de acumulación no consigue alcanzar los 60 °C, admite la misma documentación, que advierte que esa deficiencia impide que se cumpla normativa en ese aspecto.

El campo solar en la cubierta contará con 155 placas de captación , que ocuparán unos cuatrocientos metros cuadrados que permitan generar una potencia pico máxima de 85,25 kW. El proyecto indica de forma genérica que la instalación de placas rebajará el consumo energético sin cuantificar qué porcentaje del gasto total de la residencia podrá cubrir.

Subvenciones

El proyecto puede acceder a los fondos europeos porque según los técnicos funcionarios de esta conselleria cumple con el objetivo de "refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social" en lo "referente" a la adaptación al cambio climático, al realizar una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad de las instalaciones y, se establecen las soluciones de adaptación adecuadas para su mejora en la eficiencia energética.