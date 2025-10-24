Orihuela lanza unas ayudas de casi 400.000 euros para las fiestas mientras adeuda el 20% de las del año pasado

Sale por fin la esperada convocatoria para la concesión de ayudas por un total de 368.600 euros para la organización de las fiestas tradicionales y populares en el municipio de Orihuela para este 2025. Lo hace a través de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, ya a finales del décimo mes del año.

Así lo esperaban como agua de mayo los posibles beneficiarios, que son aquellas entidades o asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas -o en proceso de constitución-, que recojan en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a la promoción de las fiestas tradicionales, populares, patronales y religiosas en el municipio, además de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias municipales y con la Seguridad Social, debiendo aportar documentación acreditativa.

El objetivo es fomentar los usos y costumbres tradicionales y populares de fuerte raigambre en el sentir de amplios sectores de la población oriolana, garantizando los principios de solidaridad y participación ciudadana que complementan las actuaciones de protección del patrimonio cultural inmaterial del término municipal. Se trata también de impulsar las fiestas populares en aquellas pedanías, barrios de la ciudad y núcleos urbanos donde no haya tradición, acreditando y justificando el interés de su implantación mediante un proyecto cultural festivo.

Se excluyen los actos y actividades representativas de la Semana Santa y de las Fiestas de la Reconquista, ya que tanto la Junta Mayor como la asociación de moros y cristianos tienen asignada una subvención directa de 130.000 euros para cada una de las entidades. Una ayuda que aún no han recibido las cofradías y que se le ha otorgado este mes a la Asociación Santas Justa y Rufina, que ante el retraso ha tenido que echar mano de un préstamo para pagar a los proveedores.

Las solicitudes, con un plazo de días hábiles, se tendrán que dirigir al alcalde del municipio, Pepe Vegara.

Facturas irregulares

Este año llegan tras una bomba que estallaba en pleno verano, como fue la dimisión de un asesor del PP al iniciarse un proceso de reintegro del dinero público que las entidades organizadoras de los actos festivos de 2024 en La Murada y en la Costa validaron con facturas supuestamente falsas.

El Ayuntamiento llevó a la Fiscalía las supuestas irregularidades en las facturas presentadas por estas dos comisiones de fiestas, y tras la denuncia se ha abierto una investigación.

Como consecuencia de los conflictos internos que afectaron a dos comisiones de fiestas y que resultaron en la dimisión de un asesor del alcalde, las pedanías sufrieron retrasos en el pago del 20% de las ayudas del año pasado, lo que generó más incertidumbre.

La propia concejala de Festividades, Rocío Ortuño, reconoció en el pleno de agosto, que se celebró el primer jueves de septiembre, que casi todas estas organizaciones no han tenido el dinero previamente, poniendo en riesgo las celebraciones: "Deben recibir antes la subvención y deben saber el dinero que van a tener. Hemos llegado tarde, sí, lo acepto, y pido perdón", sostuvo para a continuación avanzar que en breve se abonaría el 20% pendiente de 2024, así como que se pondrían en marcha mecanismos para agilizar los trámites.

Lo hizo en el transcurso del debate de la moción conjunta de PSOE y Ciudadanos para lograr una planificación clara y un calendario fijo para las ayudas a las comisiones de fiestas, de forma que se garantice que las subvenciones lleguen a tiempo y con el asesoramiento necesario a barrios, pedanías y la Costa.

Esta moción, que fue rechazada por PP y Vox y que tuvo la abstención de Cambiemos, llegó dos días después de que la junta de gobierno local aprobara -en el noveno mes del año- las bases para la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a la organización de fiestas tradicionales y populares durante 2025 que se han convocado ahora.

El pago del 20% sigue sin realizarse porque se ha vuelto a paralizar en el área de Hacienda.