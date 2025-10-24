Orihuela se prepara para su noche más terrorífica

Orihuela tendrá talleres, pasacalles y diversas actividades para celebrar Halloween el viernes 31 tanto en la ciudad como en la Costa, "una cita muy esperada por los niños y las familias de nuestro municipio", según ha subrayado la edil de Juventud, Anabel García.

En el centro, el evento se desarrollará de 18 a 21 horas en la Glorieta Gabriel Miró y sus alrededores. Durante la tarde habrá talleres infantiles temáticos, como el de slime, manualidades y pintacaras, además de un photocall caracterizado con decoración terrorífica. También se podrá disfrutar de la presencia de personajes típicos de la fecha que recorrerán la glorieta y sus calles cercanas animando a grandes y pequeños.

Además, habrá juegos como láser tag con una hora de duración, con acceso por orden de llegada. También se instalarán hinchables adaptados a distintas edades: para niños de 2 a 5 años y para edades comprendidas entre 6 y 15 años.

La concejala ha señalado que uno de los momentos más esperados será el gran pasacalles de Halloween, que llenará las calles de música y personajes terroríficos. A partir de las 20, con inicio y fin en la Glorieta, participarán entidades y asociaciones locales de música y danza.

La tarde también contará con un atractivo especial: un tren temático que recorrerá las calles de Orihuela de 18 a 21 horas, con recogida en la Glorieta Gabriel Miró.

Cartel del evento / Información

En la Costa

La concejala, que ha estado acompañada por el edil de Costa, Manuel Mestre, ha destacado que en el litoral "también hemos preparado un programa con talleres, hinchables y un pasacalles". La celebración se desarrollará entre las 18 y las 21 horas. Entre las calles Capricornio y Escorpiones se instalarán talleres de slime, manualidades y pintacaras, además de un photocall con decoración de Halloween y láser tag. También habrá dos hinchables, uno destinado a niños de 2 a 5 años y otro para edades de 6 a 15 años, junto con un carro de palomitas y otro de algodón de azúcar.

El gran pasacalles se celebrará a partir de las 20 en la calle Escorpión, con la participación de una batucada y distintos personajes de Halloween que llenarán de música y colorido el ambiente.

El contrato se licitó por 46.500 euros, de los que 30.100 se destinaban al casco urbano y casi la mitad, 16.400, para la costa.

El mismo día, víspera de Todos los Santos, desde las 23 hasta la 1.30 horas, también se ambientarán tres espacios en el casco urbano para crear una atmósfera tenebrosa.

El Ayuntamiento licitó a principios de mes el contrato de "La Noche de las Ánimas", aún pendiente de adjudicar, inyectando 13.000 euros más, hasta alcanzar los 33.038, para hacerlo más atractivo a las empresas después de que el año pasado el concurso quedara desierto.

Este evento se venía celebrando durante seis ediciones hasta que llegó el bipartito de PP y Vox. En el primer año de mandato, en 2023, no se llegó a tiempo de la licitación, mientras que en el segundo se hizo in extremis -a tan solo unos días de la celebración- y quedó desierto.