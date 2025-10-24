Torrevieja licita ahora la adecuación de la parcela del colegio Número 16

A marchas forzadas para llegar a tiempo. El objetivo del Ayuntamiento de Torrevieja es que en enero los alumnos asignados al colegio Número 16, en Mar Azul, comiencen las clases en las aulas prefabricadas que se están instalando en la misma parcela que albergó en barracones durante 17 cursos, y solo hasta hace dos años, el colegio Amanecer.

Con todo, es necesario adecuar el terreno con desagües, puntos de luz y agua, callado, muros... Para ello, la junta de gobierno local ha aprobado este viernes la declaración de urgencia para licitar las obras de adaptación de la parcela que se sitúa en las calles Narváez y avenida Conquistadores, en el extremo sur del casco urbano, por un importe de 146.970 euros. El plazo para realizar las ofertas es de 20 días más tres meses de ejecución una vez que se adjudique, por lo que los tiempos son ajustados.

Aun así, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, insiste en que el horizonte se mantiene en enero, según ha manifestado a este periódico.

La Conselleria de Educación comenzó este mes la construcción del colegio Número 16, que será el cuarto centro educativo que funcionará exclusivamente en aulas prefabricadas en la ciudad. En instalaciones prefabricadas ya están los colegios Número 14 y Número 15 y el IES "Eras de la Sal" Número 6, que ha duplicado su capacidad este mismo curso con ocho aulas más. En total la población escolar ubicada en instalaciones prefabricadas supera ahora los 1.600 alumnos y se acercará a los 2.000 en enero.

Torrevieja arrancó el curso escolar en septiembre con 17.000 alumnos y 1.500 docentes. Los escolares que llenarán las nuevas aulas prefabricadas están escolarizados también en aulas provisionales, en estos momentos en los colegios Número 14 y Número 15 (el consejo escolar municipal todavía no les ha puesto nombre). Esos alumnos y sus familias ya conocen que tendrán que acudir a otro centro al regreso de las fiestas navideñas. Para algunos de los niveles educativos ya llenarán dos y tres líneas.

La Generalitat Valenciana se anticipó y adjudicó a la empresa Alquileres Barceló Sáez la instalación, alquiler y desmontaje del colegio número 16 por 2,5 millones de euros -a un alquiler mensual de 43.000 euros- por un periodo de tres cursos académicos a contar desde el próximo mes de noviembre. Se trata de un centro provisional de grandes dimensiones con tres aulas por nivel educativo -tres líneas-.

Varios cursos

La previsión de la Conselleria de Educación, en función del contrato que ha cerrado con la empresa especializada en este tipo de construcciones, es que los módulos prefabricados no puedan sustituirse con un colegio de nueva planta, al menos, hasta el curso 2027/2028 -el contrato contempla la posibilidad de prórroga-.

El proyecto prevé la instalación de 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, lavabos, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias y otros de otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para los pasillos.

La junta de gobierno local también ha propuesto la designación de un asesor de educación como representante del Ayuntamiento en los consejos escolares para los centros Número 15 y 16 y el nuevo IES Número 6 Era de la Sal, según ha informado el concejal secretario del órgano, Federico Alarcón.