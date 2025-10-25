Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche arde junto a un restaurante de madera en Orihuela Costa

El incidente no causó heridos, pero sí importantes daños al vehículo

Sara Rodríguez

Un coche se ha incendiado este sábado en la calle Azafrán de Orihuela Costa, muy cerca de un restaurante construido en madera, lo que generó gran inquietud entre los presentes por el riesgo de propagación del fuego al local.

El aviso se recibió a las 13:22 horas y hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio Provincial del Parque de Torrevieja, con una Unidad Mando Jefe y una Bomba Urbana Pesada, integrada por cinco efectivos. Tras varias horas de trabajo, la intervención finalizó a las 17:00 horas.

Según los bomberoso no se registraron heridos, aunque el vehículo sufrió importantes daños.

