La Asociación de Vecinos de Los Montesinos reclama con una concentración al Ayuntamiento mejoras en la recogida de basura

Unos 200 vecinos de Los Montesinos se han concentrado este domingo ante la sede del Ayuntamiento montesinero para reclamar al equipo de gobierno que se ponga a trabajar en la mejora de un servicio de recogida de basuras y limpieza que consideran muy deficiente.

El colectivo vecinal ha querido difundir las deficiencias que arrastra el servicio tanto en las escasas frecuencias de paso de los camiones de recogida, que no se realiza a diario en muchas zonas, como en la falta presentan los contenedores y lamentable aspecto de conservación y limpieza que presentan. También denunciaron la práctica de acumulación de basuras en una finca municipal ante la falta de medios de la empresa que realiza el servicio de retirar toda la que se genera.

Algo que contrasta con la subida de la tasa de recogida, que como ha pasado en todos los municipios de España, se ha adecuado a la exigencia de que se igualen al coste del servicio, lo que ha supuesto un incremento muy importante en las facturas de los vecinos.

Sin contrato

Por razones que el equipo de gobierno del PSOE no acierta a explicar a la opinión pública la actual prestación se realiza sin contrato desde hace cinco años sin que en ese periodo de tiempo los técnicos municipales y los políticos hayan podido impulsar la elaboración del pliego de condiciones de la nueva prestación. Se trata de una irregularidad contractual que los técnicos deberían reseñar con informes en contra del pago. Todavía así, sin relación contractual entre Ayuntamiento y empresa de recogida, la multinacional Prezero, se han actualizado los precios al IPC.

Los Montesinos, un municipio de unos 5.500 habitantes, paga al mes 22.000 euros por la prestación. Se trata del tipo de situación que solo beneficia a la empresa que realiza la prestación sin contrato porque no está obligada a modernizar su servicio, sigue facturando por realizarlo y evita el concurso público. Francisco Paredes, portavoz de la Asociación señaló que el municipio debe contar con un servicio digno para una población que sigue creciendo y no piden nada que sea un derecho de los vecinos.

Un momento de la concentración de los vecinos frente al Ayuntamiento / D. Pamies

El miedo

La Asociación de Vecinos de Los Montesinos advirtió "ha venido para quedarse, se ha aclarado desde su junta directiva este domingo. "Quejarse es sano. Queremos colaborar con el equipo de gobierno. Pero no lo están poniendo muy difícil". Los integrantes del colectivo, nacido de la movilización que, contra todo pronóstico logró movilizar a miles de personas y tumbó la construcción de una planta de tratamiento de biorresiduos en el verano de 2024, lamentaron las coacciones y represalias que están sufriendo por su papel activo de fiscalización a la labor del gobierno local. También animaron a los vecinos a no tener miedo de expresar sus reivindicaciones.

"Nos hemos convertido el enemigo número 1 del gobierno local pero solo queremos aportar", señalaron en la concentración. Como ejemplo, el Ayuntamiento obligó a la asociación a retirar el escudo del municipio de su logo oficial.

En un discreto segundo plano de la protesta se encontraban miembros de la oposición del PP e Izquierda Unida, para mostrar su respaldo a la iniciativa de la Asociación de Vecinos que insiste en desvincularse de cualquier opción política.

El equipo de gobierno de mayoría del PSOE se apresuró a trasladar una propuesta al pleno sobre la necesidad de contratar el nuevo servicio con posterioridad a la convocatoria de esta concentración. El servicio se adjudicaría a diez años bajo el modelo del puerta a puerta. Una solución que permite la recogida selectiva, pero también reduce el número de días de recogida por cada fracción. La concentración que tuvo que retrasarse tras una primera convocatoria se celebró con amenaza de lluvia. Justo cuando iba a comenzar comenzó a chispear.

Concentración de los vecinos para reclamar mejoras en la recogida de basuras / D. Pamies

Puerta a puerta

La adopción, en el que son los vecinos los que seleccionan la basura en origen y la van dejando en contenedores pequeños en la calle, que solo ha funcionado en la Vega Baja en Dolores, Daya Vieja y de forma parcial en Catral, será, a buen seguro, otro foco de polémica.

No hubo ni rastro en la concentración de presencia del equipo de gobierno del PSOE para dar alguna explicación sobre el retraso en la mejora de la prestación. Los Montesinos es un municipio gobernado por el mismo alcalde, José Manuel Butrón, revalidando su cargo con mayorías absolutas desde principios de los años 90.