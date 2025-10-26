Un terremoto sorprende a Benijófar, sur de Rojales y varias localidades próximas sin incidentes

La tranquilidad del domingo se ha visto interrumpida por un leve temblor en la comarca de la Vega Baja. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que a las 14:11 horas de este domingo 26 de octubre se ha producido un terremoto de magnitud 1,8 en la escala mbLg.

Según los datos del IGN, la intensidad máxima registrada fue de II-III, lo que significa que el seísmo se ha notado entre la población, pero sin causar daños.

Los vecinos de Benijófar y Ciudad Quesada, al sur de Rojales, fueron los que más notaron la sacudida, aunque también se ha dejado sentir en zonas próximas. Algunos vecinos han sido sorprendidos por este hecho y han descrito en redes sociales que "ha sido una única sacudida, sin réplicas".

Seísmos leves

Los terremotos de baja magnitud como este son relativamente habituales en la provincia de Alicante, una zona de actividad sísmica moderada debido a su localización geológica. No obstante, la mayoría de estos seísmos pasan desapercibidos y solo son detectados por los instrumentos de medición.