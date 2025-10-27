La CHS plantea un corredor verde de 200 millones para evacuar el agua de la rambla de Abanilla al mar

Seis años después de la catastrófica dana de septiembre de 2019 en la Vega Baja y casi tres desde que se aprobaran en el nuevo ciclo del plan hidrológico de cuenca del Segura, se ha presentado el primer documento avanzado sobre las obras contra inundaciones en la Vega Baja, más allá de borradores y propuestas presupuestadas en 500 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Ha sido este lunes con el presidente de la entidad de cuenca a la cabeza, Mario Urrea, a la cabeza, en una reunión con los representantes de los jueces, síndicos y presidentes de comunidades de regantes tradicionales de la comarca, a los que les afecta de lleno esta actuación.

Antes de comenzar la reunión Urrea dejó varias premisas claras: las obras se plantean para proteger a la población y rebajarán pero no eliminarán el riesgo. Sin consenso la CHS no hará nada. Con una inversión de esa entidad, con una complejidad técnica tan grande, en una comarca tan antropizada en la que viven 400.000 personas, sin un acuerdo de toda la sociedad no se llevarán a cabo las infraestructuras.

Efectos del torrente de la sierra de Orihuela y la rambla de Abanilla en El Escorratel / TONY SEVILLA

La empresa adjudicataria de la elaboración del anteproyecto ha explicado que se han contemplado cinco alternativas de corredor verde que en esencia recogerían un máximo de 150 metros por segundo de agua procedente de la rambla de Abanilla - en 2019 bajó con un caudal que superó los mil por segundo- para encauzarlos a lo largo de 26 kilómetros de la margen izquierda del Segura, en zonas de regadío tradicional hasta Dolores para llegar a la desembocadura del cauce viejo del Segura en Guardamar del Segura.

Aunque podría compararse, no sería una duplicación del cauce nuevo del Segura. Se trata de un corredor con una anchura de media de cien metros, sin motas como las que delimitan el río y que provocan un importante efecto barrera ahora. El corredor contaría con dos metros de profundidad y solera de tierra en la mayor parte de su recorrido, a excepción de zonas de Dolores en las que habría que realizar cauce hormigón porque se trata de zonas con un nivel freático del acuífero muy superficial y muy poca pendiente.

Una de las cuestiones más polémicas a las que se enfrenta la administración a la hora de rescatar este proyecto son las compensaciones por los suelos afectados. Pues bien, el anteproyecto contempla la expropiación de los terrenos y que, además, sea compatible la actividad agrícola por parte de sus actuales propietarios, aunque solo para cultivos hortícolas, no frutales. Aunque no está claro de quién sería la responsabilidad de mantener ese cauce especial.

Las obras previstas para al defensa contra avenidas están desglosadas en tres lotes cuya redacción de proyectos se planteó en 2023, en función de un plan director redactado por la Universitat Politècnica de València por encargo de la CHS, con la urgencia del reciente episodio de la dana de 2019. Los proyectos se derivan del nuevo ciclo de planificación del Plan Hidrológico del Segura aprobado en enero de 2023 y de los trabajos previos desarrollados tras esa devastadora inundación provocada por el extraordinario episodio de lluvias de la dana que derivó en las inundaciones de Santa María de septiembre de 2019 en la Vega Baja.

El corredor verde entre La Campaneta (Orihuela) y Guardamar del Segura, la que prevé el aumento de la capacidad del río Segura, en especial en Rojales, y del azarbe de Hurchillo y un tercero que debe resolver el desvío de caudales de la rambla de Abanilla, con presas y zonas de laminación aguas arriba de la rambla de Abanilla- río Chícamo, también con el de la presa de Tabala, el único últimoenta con proyecto aprobado. En la reunión no se abordó este úlitmo.

Escepticismo y falta de consenso

La mayor parte de jueces y síndicos de los juzgados de Aguas, sindicatos y comunidades de regantes reunidos la sede del Juzgado de Aguas de Orihuela han asumido la explicación de los técnicos con bastante escepticismo. Además, sin consenso sobre el impacto del corredor entre los propios regantes.

El corredor, del que se trasladaron ya algunos detalles cuando fueron adjudicados los anteproyectos, también ha generado el rechazo de plano de ayuntamientos como los de Orihuela y Dolores, porque siempre se percibe este tipo de soluciones como una vía para emplear a la Vega Baja como "sumidero" de la Región de Murcia, en vez de plantear una alternativa para evitar que llegue más agua la comarca.

El otro anteproyecto que se presentó en la reunión contempla recrecer el cauce del azarbe de Hurchillo para para que pueda asumir el desagüe de la futura presa de Tabala en Beniel y la margen izquierda del río Segura para evitar la inundación de una amplia zona comprendida entre Correntías y Molins. Además, está previsto el recrecimiento del propio cauce del río pero a través de medidas como ampliar sus actuales motas a buena parte de los meandros descartados por el encauzamiento en los años 90, lo que daría mayor capacidad de laminación de las aguas y sobre todo plantea una solución al embudo del Segura en a su paso por

[Noticia en elaboración]