Una comarca con talento educativo

La Vega Baja vuelve a situarse como referente educativo nacional, con dos representantes entre los finalistas de los Premios Educa Abanca, conocidos como los Goya de la educación, que reconocen anualmente a aquellos profesores que destacan por su compromiso, innovación y cercanía con el alumnado. Se trata de Manuel Martínez Sirvent y Joaquín Marzá Mercé, que comparten una misma visión de la enseñanza como herramienta de cambio y de servicio a la sociedad.

Entre más de 1.200 nominaciones, el callosino Martínez Sirvent, también exalcalde de Callosa de Segura, figura entre los diez mejores docentes de su categoría, Secundaria y Bachillerato, en la que comparte podio con otros dos profesores de la Comunidad Valenciana, consolidando así su trayectoria y su compromiso con una enseñanza centrada en el crecimiento personal, el pensamiento crítico y la transformación social a través de la educación.

El profesor Manuel Martínez Sirvent / Información

Ya fue nominado a estos galardones y también fue finalista en 2019, destacando por su enfoque innovador, humanista y comprometido con el desarrollo integral del alumnado. Para él, "la docencia no es solo una profesión, sino una vocación que transforma vidas".

El docente, actualmente es profesor del Seminario Diocesano San Miguel de Orihuela, ha querido dedicar este reconocimiento a sus dos casas educativas: "El Colegio CEU Jesús María de Alicante fue mi casa materna, donde nació mi vocación docente, y el Seminario Diocesano es mi casa de adopción, donde crecí como estudiante y hoy tengo el privilegio de educar. Volver allí ha sido reencontrarme con mi propia historia y con el sentido más puro de la enseñanza".

Maestros

Marzá Mercé, director del colegio público de Hurchillo (Orihuela), es finalista por quinto año consecutivo para el premio Mejor Maestro de España 2025, siendo en esta edición -con 2.000 propuestas- el único de la Comunidad Valenciana nominado en Educación Primaria.

Así, ha estado entre los cinco mejores maestros del país y ha conseguido en los últimos años dos proyectos de innovación educativa apoyados por la conselleria. Su centro tiene el premio Naos al mejor comedor escolar de España, poniendo en valor el proyecto de alimentación y el de actividad física y deportiva. Una de las últimas distinciones recibidas fue el premio a la Excelencia Educativa.

El docente también es el responsable del Congreso Nacional de Educación "Darle la Vuelta al calcetín", que ya lleva dos ediciones.

Joaquín Marzá Mercé / Información

Al mismo tiempo, está nominado por segundo año al Global Teacher Prize al mejor maestro del mundo, distinguiendo a aquellos docentes cuya trayectoria representa una transformación en la educación y un impacto positivo en la sociedad del siglo XX.

"Es un honor volver ser finalista y ser reconocido por un trabajo que supone en todo momento una ilusión cargada de fantasía para hacer una escuela mejor", ha manifestado este director de un colegio que es referencia en cuanto a iniciativas y vanguardia, lo que le ha valido estar en el centro de la innovación pedagógica, como la coordinación de la Red de Centros Creativos e Innovadores de España, y el proyecto "El contrato educativo de la Tierra", que logró seis millones de apoyos y fue declarado de calidad mundial por la Unesco.

Un centro educativo en una pedanía oriolana que también es conocido como "La cajita de cerillas" por prender la chispa de la revolución en las aulas con un nuevo modelo educativo, porque "otra escuela diferente es posible, donde el alumnado experimente sensaciones", como le gusta recordar a Marzá Mercé.

Entrega de premios

La Gala de los Premios Educa Abanca se celebrará el 31 de enero en A Coruña, donde se desvelará el nombre del ganador o ganadora de cada categoría. Los premiados recibirán una estatuilla, un diploma acreditativo y un premio económico de 1.000 euros.

En esta edición, además, se rendirá homenaje al maestro valenciano José Luis Marín Carbonell, fundador de los colegios Siglo XXI de Valencia, que falleció durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana hace un año.