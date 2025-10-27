Las fiestas de Torrevieja traen a Sidonie y La La Love You: entradas ya a la venta

Las Fiestas Patronales de Torrevieja contarán con dos grandes artistas del panorama nacional: Sidonie y La La Love You. El evento tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona.

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, explicó durante la presentación del concierto que “las Fiestas Patronales de Torrevieja siempre se caracterizan por ofrecer una programación para todos los públicos, y este concierto será sin duda una de las grandes citas musicales del año. Seguimos trabajando para que nuestra ciudad viva unas fiestas participativas, alegres y llenas de ambiente”.

Por su parte, el concejal de Juventud, Domingo Paredes, ha subrayado que “apostamos por una programación que conecte con los jóvenes, con propuestas actuales y de primer nivel, que sitúan a Torrevieja como referente en la organización de eventos musicales en toda la comarca. Este tipo de actividades dinamizan el ocio juvenil y contribuyen a la proyección cultural de la ciudad”.

Cuándo y cómo comprar las entradas para el concierto de las Fiestas Patronales de Torrevieja

Las entradas salen a la venta este lunes, 27 de octubre a las 12.00 horas a través de las páginas web de Producciones Baltimore y Viva Ticket, a un precio de 15 euros.

El concierto se enmarca dentro del amplio programa de actos organizado por el Ayuntamiento de Torrevieja con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a La Purísima, que incluirá hasta el 8 de diciembre música, actividades culturales, deportivas y familiares destinadas a todos los torrevejenses y visitantes.