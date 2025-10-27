Orihuela licita ya medio millón de euros para la Navidad

Orihuela ya tiene en licitación varios contratos de cara a la Navidad que suman -por ahora- un total de 500.000 euros. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, ha licitado ahora el mercadillo navideño, con un presupuesto base de 72.282 euros, que se realizará del 5 al 24 de diciembre en un espacio cercano a los ejes comerciales emblemáticos de la ciudad como son las calles Mayor y San Pascual y la plaza Nueva. En concreto, se ubicará en la plaza de la Centuria Romana de 10 a 14 horas y de 16 a 21, excepto el día 24, que solo estará abierto en horario de mañana.

El Consistorio se cura en salud ante los plazos, especificando en los pliegos que si por motivos de la tramitación administrativa, no pudiera dar comienzo el día 5, se podrá prorrogar el inicio asegurando un total de 20 días de mercadillo, aunque sin contar el día 25 por su carácter festivo.

La actividad contará con puntos de venta de elementos navideños y de artesanía, además de un catálogo de actividades de animación que se desarrollarán durante esos días. Todo ello en un espacio con decoración navideña y ambientación musical, seguridad privada y aseos portátiles.

Así, se instalará un árbol de Navidad artificial, con una altura mínima de 10 metros, y estructuras decorativas de cuatro metros. Además, se colocarán al menos 80 flores rojas de pascua naturales y se instalará un fotocall con fondo navideño.

Los productos navideños y de artesanía se venderán en 20 casetas de madera, teniendo al menos el 40% de los vendedores domicilio fiscal en el municipio para fomentar el comercio local.

Talleres y actuaciones

También habrá un escenario y una carpa para talleres navideños guiados con monitor, en dos sesiones por la tarde de lunes a viernes. Los sábados y domingos se realizará una sesión matinal y dos por la tarde, de una duración aproximada dos horas y en grupos de 20. En total, serán al menos 26 talleres dirigidos a diferentes tramos de edad (de 2 a 5 años y de 6 a 12): cuentacuentos, baile, villancicos, magia, pintacaras, bolas de nieve, galletas navideñas, collares con pasta, tarjetas de Navidad, diadema fin de año...

Las actuaciones se realizarán principalmente los viernes, sábados y domingos. En total habrá 30 actuaciones, incluyendo música, flash-mob, bailes y teatro de títeres.

El pliego contempla infracciones con reducciones de hasta el 10 y el 50% de la factura o la rescisión contractual dependiendo de su gravedad.

Además de la oferta económica, se valorará la presentación de un protocolo de accesibilidad, con una serie de puntos o zonas reservadas a estos colectivos, y un plan de emergencias.

Campaña

También se ha licitado, por 56.829 euros, el servicio de diseño gráfico de la campaña navideña, impresión de materiales y difusión en medios de comunicación.

Así, la adjudicataria será la encargada de crear la imagen y el eslogan oficial de la Navidad oriolana, además de elaborar carteles, folletos, mupis, vídeos promocionales y contenido digital para redes sociales.

Estos dos últimos contratos (de 129.000 euros) se suman a los que ya han ido saliendo a licitación en estos días: los desfiles de Papá Noel (86.900 euros), las Cabalgatas de los Reyes Magos (254.000), la Nochevieja infantil (21.200) y el encendido de luces y la Tardebuena (24.000).

El año pasado el presupuesto en Navidad fue de casi 900.000 euros, contando los 375.000 para decorar las calles con luces navideñas, un contrato que el el bipartito de PP y Vox sacó a licitación en pleno agosto -de 2024- con una duración hasta el próximo 30 de noviembre, que tendrá que prorrogarse para esta nueva campaña (el contrato contemplaba la posibilidad de prórroga de dos años).