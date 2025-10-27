El PP de San Isidro denuncia la "nefasta gestión" de la Escuela Infantil Municipal

Nadiana Moya, concejal del Partido Popular en San Isidro, expresó en un comunidado de prensa "su profunda preocupación" por la gestión de los espacios destinados a la infancia, afirmando que “no puede quedarse callada” al ver cómo se manejan los entornos donde los niños deberían crecer, aprender y sentirse seguros. Subrayó que la Escuela Infantil Municipal “no es un trámite administrativo ni un escaparate”, sino el primer hogar fuera de casa para los pequeños, y por tanto merece respeto, recursos y dedicación.

La edil indicó haber observado aulas con materiales insuficientes, espacios improvisados y personal que realiza “milagros” para suplir carencias "inaceptables". Añadió que ha recibido cartas tanto de docentes como de familias angustiadas, lo que le ha dejado la “sensación clara” de que algo falla y que quienes más lo padecen son los más pequeños.

Temporal e irregular

Moya denunció especialmente la contratación temporal e irregular del personal técnico infantil, señalando que estas profesionales -que cuidan, educan y acompañan a los niños- trabajan en condiciones de inestabilidad, sin seguridad laboral ni los medios necesarios para ejercer su función con normalidad. En su opinión, el problema no se limita a la justicia laboral, sino que afecta directamente a la calidad de la educación que reciben los menores.

Manifestó que no es admisible improvisar en educación infantil ni tolerar que los niños utilicen mobiliario inadecuado, jueguen en patios sin sombra o carezcan de recursos básicos para su desarrollo. Cada retraso o falta de previsión, insistió, representa “un golpe al futuro de San Isidro”.

Transparencia y planificación

El Partido Popular ha presentado una moción para exigir transparencia, planificación y dotación de recursos. Entre sus demandas figuran un Proyecto Educativo de Centro actualizado, una Programación General Anual clara, estabilidad laboral para el personal y condiciones dignas para todos los niños. “No es política. Es justicia. No es opinión. Es compromiso”, concluyó, reafirmando que San Isidro merece una educación infantil que inspire orgullo, confianza y futuro, y que, tanto como concejala como vecina, “no dejará de alzar la voz” hasta que eso se haga realidad.