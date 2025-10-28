Los 105 poemas más comprometidos de Miguel Hernández en una nueva antología

Una nueva antología de Miguel Hernández, Sonreídme. Poesía comprometida, ve la luz en la víspera del 115 aniversario del nacimiento del poeta. El volumen, de 247 páginas, al cuidado de Aitor Larrabide y con el diseño de cubiertas de Román López Cabrera, recoge 105 poemas de la etapa comprometida del escritor, la iniciada hace 90 años, en 1935, con el objetivo de redescubrir una producción poética todavía no demasiado conocida ni valorada.

El libro, que se presentará este miércoles a partir de las 19.30 horas en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela, está editado por el Ateneo Socio-Cultural "Viento del Pueblo" y ha merecido una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El país se encontraba alterado desde la Revolución de Octubre de Asturias en 1934, y la literatura se convirtió en reflejo fiel de esa anómala situación y de ese desasosiego. Es cuando se despierta en Miguel Hernández la conciencia del poder transformador de la palabra y la función social y política de la poesía. "Su poema Sonreídme marca esa nueva etapa, vital, estética y literaria", explica Larrabide, para quien el poeta fue "un escritor perfectamente consciente de la clase a la que pertenecía", aunque esto no sucedió hasta la primavera de 1935, cuando empezó a residir de manera permanente en Madrid. "Sus amistades, nuevas lecturas y los dramáticos sucesos ocurridos en ese tiempo le abrieron los ojos y el corazón "hacia las cumbres más hermosas"; esto es, hacia el pueblo, de donde procedía", añade el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández.

Así, en los poemas seleccionados se podrá valorar la evolución de la voz poética social o comprometida del escritor no como algo accesorio o residual, sino como un rasgo medular, desde 1935 hasta su última etapa creativa, que coincide con la vital, que culmina una trayectoria fulgurante. Larrabide insiste en algo que conviene no dejar de recordar: "El oriolano vivió hasta los 31 años y solo dispuso de una docena de años apresurados para construir una obra que fue ampliamente valorada en los años 50, con metros y ecos o matices también diversos, según las circunstancias históricas que le tocó vivir".

Su figura de ciudadano ejemplar y símbolo de la resistencia al régimen franquista tampoco resulta nada desdeñable. Por ello, también se han seleccionado poemas de su última etapa creativa, porque "se percibe todavía una firme coherencia, primero con su propia obra, y segundo con su trayectoria social y política", prosigue.

Por ello, Larrabide cree que esta producción arroja luz no solo sobre este periodo histórico tan convulso, sino especialmente sobre el papel jugado por los intelectuales. "Miguel Hernández fue el representante o símbolo del escritor comprometido que actuó con coherencia en aquel tiempo de miserias, y ello le valió la muerte en diferido con el aberrante "turismo carcelario", implantado por el nuevo Estado franquista", concluye.

Cartel de las presentaciones del libro / Información

El libro también se presentará el domingo a las 11.30 horas en las Cuevas del Rodeo, en Rojales, con motivo de la VIII edición de "Rodearte de Libros".

Román López Cabrera y Arón Dubh intervendrán en las presentaciones con la interpretación de algunas canciones basadas en poemas hernandianos.

Los dos actos, organizados por el Ateneo Socio-Cultural "Viento del Pueblo" y la Fundación Cultural Miguel Hernández, también cuentan con la colaboración de la Biblioteca Pública Fernando de Loazes, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rojales y la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Alicante (COAMHI).