TORREVIEJA
El Ayuntamiento Torrevieja pide al Consell las competencias para levantar el colegio Nº14 que costará 13 millones
El centro de tres líneas sustituirá a los actuales barracones, en los que estudian más de 600 alumnos, en una parcela de Villa Amalia que el propio municipio y el Consell consideraron en 2016 inadecuada para levantar un centro docente
El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado en pleno la solicitud de delegación de competencias a la Generalitat Valenciana para llevar a cabo la construcción del colegio número 14, que actualmente funciona con barracones para más de 600 alumnos, junto a la avenida de los Nenúfares. La memoria económica del proyecto, que será aprobada por la junta de gobierno local contempla una inversión total de 13.807.397 euros.
Delegación de competencias
La delegación de competencias supone que ante la falta de recursos de la Generalitat para desplegar sus competencias en la puesta en marcha de infraestructuras educativas a tiempo son los ayuntamientos los que asumen esas competencias de redactar la memoria valorada, que todavía no está aprobada, adjudicar la redacción de proyecto, aprobarlo, licitar el concurso público de las obras y supervisar su ejecución, mientras que la administración autonómica se compromete a financiar el proyecto. Un modelo bautizado por el anterior Consell del Botànic como Edificant. La delegación pretende que ese proceso se agilice y que no se prolongue durante años, que es lo habitual.
El futuro colegio de Infantil y Primaria, se ubicará en una parcela del residencial Villa Amalia situada junto a la N-332 será un centro público de tres líneas, con comedor escolar, gimnasio, espacios polivalentes y todas las infraestructuras necesarias para atender a la comunidad educativa con las máximas garantías de calidad.
El concejal de Educación, Ricardo Recuero, mantuvo que este paso supone un avance decisivo para dotar a la ciudad de un nuevo centro educativo moderno, accesible e innovador, que vendrá a dar respuesta al crecimiento poblacional y a las necesidades educativas actuales del municipio.
"Respaldo unánime" ... a dejar los barracones
La solicitud elevada al pleno cuenta "con el respaldo unánime" del Consejo Escolar Municipal y del Consejo Escolar del centro, que previamente apoyaron "esta iniciativa como prioritaria para la mejora de la red educativa de Torrevieja", según señala textualmente la nota de prensa. Hubiera resultado paradójico lo contrario considerando que los alumnos estudian en instalaciones provisionales.
La parcela
La parcela propuesta en Villa Amalia para construir este centro fue cedida por el Ayuntamiento hace 15 años para levantar el colegio Amanecer. En 2016 el Ayuntamiento -y la Generalitat- la rechazaron por su riesgo de inundabilidad -aunque resto no figura en el Patricova como sí lo tiene la actual parcela del nuevo Colegio Amanecer en Las Torretas-, su cercanía a la servidumbre de la N-332 y a la contaminación acústica de este vial con el paso de más 40.000 vehículos diarios y las obras de duplicación pendientes.
Con algo más de once mil metros cuadrados es, con diferencia, la peor situada en el residencial Villa Amalia, frente a la desaladora y junto a la carretera, de ahí que el promotor, con el visto bueno municipal, la destinara en la reparcelación al porcentaje de uso público que le obliga la legislación.
El agua procedente de las lluvias torrenciales de la avenida de Desiderio Rodríguez se acumula desde la calle Ramón Rubiales, de la urbanización anexa del Paraíso hacia la variante que ejerce un efecto barrera. Hasta el punto de que en esta zona la red de saneamiento cuenta con un bombeo especial para rebajar el impacto de la inundación por lluvia que también da servicio a la anexa urbanización del Paraíso, tras reiterarse los episodios de inundaciones.
En la construcción de un colegio en este tipo de parcelas se puede llevar a cabo mediante medidas correctoras -que encarecen la obra- y que rebajan de forma importante ese riesgo de inundación, como elevar el terreno.
Cuando el actual equipo de gobierno del Partido Popular regresó a la gestión municipal en 2019 volvió a tramitar la cesión de este mismo terreno para uso educativo y fue aceptado por los técnicos de la Generalitat.
El urbanizador reservó los mejores solares para la actividad residencial y la terciaria situada junto a la avenida de Desiderio Rodríguez. El centro estará rodeado de bloques de más de quince alturas, tras el cambio de edificabilidad que está tramitando el promotor y que el Ayuntamiento quiere validar.
Prefabricadas
La nota de prensa del equipo de gobierno señala que con este acuerdo, Torrevieja continúa avanzando en la mejora y modernización de sus instalaciones educativas, reafirmando su compromiso con una educación pública de excelencia. En Torrevieja funcionan en estos momentos con dos colegios en módulos prefabricados, el número 15 y el número 15 y un IES, en el número 6, también en prefabricadas, y está construyendo un centro de tres líneas en barracones en Mar Azul, el número 16. Los números 14 y 15 acogen ahora al alumnado que será asumido por esas instalaciones en el mes de enero. En total Torrevieja cuenta con una población escolar superior a los 1.600 alumnos en barracones.
La demanda de plazas educativas llega al punto de que esas tres instalaciones provisionales levantadas para garantizar las plazas escolares en menos de tres cursos se han quedado pequeñas.
"Ricardo Lafuente"
El colegio número 14 llevará el nombre de Maestro Ricardo Lafuente Aguado, "figura ilustre de la ciudad y referente musical de la Habanera, cuya obra forma parte de la identidad cultural de la historia de Torrevieja", según asegura la nota de prensa del Ayuntamiento sobre la decisión del pleno, no sin que la propuesta fuera cuestionada inicialmente dado que Ricardo Lafuente es un personaje ilustre de la ciudad que desconocían consejo escolar del centro, claustro, y unas familias y alumnado con más del 70 % de extranjeros, con una gran presencia de alumnado ucraniano desplazado de la guerra. Se ha impuesto la propuesta por el Consejo Escolar Municipal. El compositor cuenta con una avenida y varios edificios públicos que recuerdan su vida y obra en Torrevieja.
