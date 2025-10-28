El bipartito de Orihuela da una ayuda directa de 10.000 euros a una entidad antiabortista

El bipartito de PP y Vox en Orihuela ha aprobado este martes en junta de gobierno una subvención nominativa de 10.000 euros a RedMadre Alicante, que se presenta como un colectivo que desde 2007 trabaja como una red solidaria de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer ante "un embarazo imprevisto", además de proporcionar recursos materiales.

La entidad define como una de sus misiones "impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad", con mensajes en su web en contra de la interrupción voluntaria del embarazo: "Si tu embarazo ha sido inesperado, si no tienes una pareja estable, eres muy joven, tienes dificultades económicas, tu familia no te apoya… puede que estés pensando en abortar. Te aconsejamos que te informes bien antes de tomar una decisión tan drástica. La decisión de abortar no se debe tomar a la ligera".

El equipo de gobierno aumentó en sus presupuestos para este año el importe de las subvenciones nominativas, que se caracterizan por que son directas; es decir, tienen nombre y apellidos, sin tener que competir con otras asociaciones en libre concurrencia. Casi 95.000 euros más que el año anterior. Las nuevas cuentas destinaban un total de 854.200 euros frente a los 760.720 de 2024, pasando el número de beneficiarios de 23 a 30.

Entre las nuevas incorporaciones, destacaban, además de Redmadre, la asociación alicantina de familias numerosas ASAFAN, también con 10.000 euros, entidades que se incluyeron en el Observatorio de la Familia impulsado por Vox, un órgano con un marcado carácter católico y antiabortista creado por la Concejalía de Familia, que dirige María del Carmen Portugal (Vox) a raíz del pacto de gobierno tras las elecciones municipales de 2023.

Listado de subvenciones nominativas en 2025 / Información

En abril, como respuesta a una de las líneas de trabajo del observatorio, se celebró en la Glorieta Gabriel Miró el evento "Familias comprometidas" para brindar un apoyo integral a embarazadas y familias con bebés que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, con la estrecha colaboración de RedMadre y Pro Vida, que ofrecían información detallada sobre los servicios de apoyo disponibles. Además, el acto coincidió con la XX Fiesta por la Mujer y la Vida, organizada por la plataforma Orihuela Toda Vida Importa.

Todo ello generó cierta polémica. El colectivo feminista Sororidad Orihuela y la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández criticaron esta iniciativa con "organizaciones que han sido identificadas por su vinculación con ideologías ultracatólicas y su oposición al derecho al aborto", mostrando su preocupación por que "el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Familia, colabore con estas asociaciones en un evento que no solo limita el acceso a información objetiva y plural sobre los derechos reproductivos, sino que también promueve una visión conservadora y patriarcal de la maternidad, excluyendo otras perspectivas y realidades de las mujeres".

Natalidad

Hace unos días, se abrió el plazo para solicitar ayudas de 1.000 euros por hijo nacido en 2024, con un presupuesto total de 70.000 euros, frente a los 450 euros de incentivo que ofrece el Ayuntamiento de Torrevieja, que incluye adopciones.

Los últimos datos demográficos de la Concejalía de Estadística, que también dirige Portugal, revelan la persistencia de una baja natalidad en el municipio. En 2024 nacieron 481 niños, un 1,8% menos que el año anterior, con un decrecimiento acumulado desde 2021 del 23%.

En cuanto a la nacionalidad de los recién nacidos, el 77% son de nacionalidad española (355 nacimientos). Marruecos ocupa el segundo lugar con 47 nacimientos, seguido por Colombia y Ucrania, ambos con 12, y Argelia y el Reino Unido, con 11 cada uno.