El bipartito de Orihuela planta a la AMPA Oriol en la protesta por los retrasos del Consell

Más de cien personas han acudido este martes a la llamada de movilización que hizo la AMPA Oriol para exigir a la Generalitat que comience las obras de rehabilitación en el antiguo asilo de Orihuela para que los usuarios con diversidad funcional puedan regresar cuanto antes a su ciudad.

Había, no obstante, varias ausencias, como la de los propios residentes, que querían acudir, pero no se les ha permitido por parte de la conselleria que dirige Susana Camarero, que tiene la tutela, y la del equipo de gobierno.

Así, han exigido al alcalde Pepe Vegara y a la concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, que se posicionen en este asunto y reclamen a la Generalitat soluciones, en la línea de lo que pedirá el PSOE este jueves en el pleno a través de una moción para que el Ayuntamiento exija al Consell de Mazón "una solución urgente y definitiva", así como mostrar el rechazo institucional ante su "inacción y falta de gestión", que demorará el traslado de los usuarios hasta la próxima legislatura.

Sí ha acudido la portavoz socialista, Carolina Gracia, junto con tres diputados autonómicos: el síndic en las Cortes, José Muñoz, Ana Belén Juárez y Laura Soler, que como diputada con discapacidad ha afirmado que "los invisibles nos tenemos que hacer visibles y para eso os necesitamos a todos y todas. Es la única forma de vivir con dignidad".

Movilización este martes frente al antiguo asilo de Orihuela / Información

La compra del edificio

El edificio es propiedad de la Comunidad Valenciana desde que hace tres años, durante la anterior legislatura, el Consell lo comprara por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca.

Pero desde entonces sigue en estado de abandono, pese a que la Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso empezaría este pasado mes de enero. Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales y precarias en Torrevieja, con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad, según han denunciado en múltiples ocasiones desde la AMPA, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida cuando la dana de hace seis años anegó las instalaciones del centro ocupacional Oriol en el Palmeral, dando comienzo a un tortuoso y largo periplo para los 70 usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales y sus familias.

Sin embargo, lo último que les han trasladado es que por problemas técnicos-jurídicos la licitación se iniciaría a partir de este mes con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría este verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028, seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

Más movilizaciones

Todas estas idas y venidas y promesas incumplidas han acabado con la paciencia de la AMPA Oriol. Ante "este nuevo retraso inaceptable y degradante", los familiares han vuelto a echarse a la calle con una concentración en la plaza Sara Montiel -junto al asilo-. Habrá otra el 4 de noviembre a las 10 horas en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social, y han avanzado nuevas movilizaciones "novedosas y potentes" antes de que se cumplan los siete años desde que abandonaron en lancha las instalaciones del Palmeral. "No vamos a parar de defender que se respeten los derechos básicos de las personas más vulnerables de la sociedad. Nos movilizaremos las veces que haga falta", ha adelantado Antonio Trujillo, presidente de la AMPA Oriol, que también ha reclamado las obras de mejora en el centro en el que se encuentran los usuarios en Torrevieja: "No puede ser que el exilio forzoso, que debía ser temporal y ya se alarga seis años, sea además lacerante para usuarios y trabajadores".

Desde la dana, han realizado multitud de iniciativas, desde recogida de firmas, concentraciones en el Ayuntamiento y en Valencia, hasta cuatro quejas al Síndic de Greuges, que les ha dado la razón, para que las administraciones local y autonómica resolvieran la situación de los 30 usuarios de la residencia, que seguirán en Torrevieja, y los 40 del centro ocupacional, que se trasladarán antes de final de año a las instalaciones del Palmeral reformadas por el Ayuntamiento.