Hasta ocho días de espera para una cita en Atención Primaria en Orihuela

Las sociedades científicas recomiendan que se atienda a los pacientes en las primeras 48 horas, pero la realidad es distinta. El tiempo que pasa desde que una persona pide cita en Atención Primaria hasta que es atendida en su centro de salud o centro auxiliar, en casos no urgentes, es bastante elevado en Orihuela.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, en el centro de salud Orihuela I la demora está en 5,58 días de media. De los consultorios dependientes de este, llaman la atención los 8,84 días en el centro auxiliar del Rincón de Bonanza o los 6,45 días en el de San Bartolomé.

En el Álvarez de la Riva, se sitúa en 3,47 días de media, que suben a 4,84 en el consultorio de Correntías o 4,32 en el de Desamparados.

Unas cifras "preocupantes", a juicio de Cambiemos, que se dan por la falta de personal en la ciudad y pedanías para cubrir bajas y vacaciones del personal médico, reubicando de manera temporal a los pacientes con otros profesionales, lo que hace que tengan un número mayor de pacientes a los que atender.

Precisamente, en 2024, se declaró el área de Orihuela como zona de difícil cobertura sanitaria, algo que viene reflejado en el Decreto Ley 2/2024, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud, que entre otras medidas, lleva consigo subidas salariales para los sanitarios.

Un aumento, sin embargo, que no se están dando por parte de la conselleria en esta área de salud, según Cambiemos, que ha presentado una moción al pleno de este jueves para reforzar la plantilla de personal médico y garantizar así la atención sanitaria en los centros de salud.

En palabras de la portavoz de la formación, Leticia Pertegal, "no podemos seguir consintiendo el desmantelamiento de la sanidad pública. Necesitamos profesionales que cubran bajas y vacaciones, que cobren los incentivos salariales que les son reconocidos por ley y que no se cobran porque el conseller Marciano Gómez se niega a pagar".

Ademásd, para Pertegal "este es un claro ejemplo de las políticas del PP, en la que ven la sanidad como un negocio, pero es un bien esencial y uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar". Por ello, la formación exige "lo que nos corresponde en materia sanitaria", porque "no podemos tener a profesionales médicos saturados, porque si ellos son los encargados de cuidarnos, lo primero que debemos hacer es cuidarlos a ellos", ha concluido la edil.

Otras mociones

En materia sanitaria, el PSOE ha registrado otra moción para la mejora y transparencia del programa de prevención y detección temprana del cáncer de mama en la Comunidad Valenciana, mientras que Ciudadanos lleva a la sesión plenaria una iniciativa para solicitar una mejor coordinación entre los servicios de emergencias autonómicos a raíz de la muerte de Antonio Morales, un bombero jubilado de 73 años que a principios de septiembre tuvo un accidente cuando hacía ciclismo por la vereda del Reino -o del Rollo-, que separa ambas comunidades con un trágico desenlace para este vecino de la localidad murciana de Puente Tocinos.

El grupo municipal socialista también instará al Ayuntamiento a exigir a la Generalitat Valenciana la licitación de las obras del módulo de residencia para el Oriol en el antiguo asilo.

A su vez, Cambiemos exigirá la ampliación del CEIP Los Dolses y la construcción de un nuevo centro educativo en Orihuela Costa.

La formación naranja, por su parte, también pondrá el foco en la mejora de la relación de cooperación y coordinación de la Administración local con la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela.