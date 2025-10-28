Así es el Teatro Circo de Orihuela: Una joya única en Europa con más de un siglo de historia
Entre sus curiosidades, la instalación eléctrica fue realizada por Isaac Peral, el célebre inventor del submarino, y en 1929 comenzaron las obras que permitieron incorporar un proyector cinematográfico
El Teatro Circo Atanasio Díe Marín destaca por su belleza arquitectónica y por la historia que ha acompañado su evolución durante más de cien años. Tras ser trasladado desde Alicante a Orihuela en 1807 e inaugurado en 1908, se convirtió en uno de los grandes referentes culturales del municipio durante el siglo XX.
Entre sus curiosidades, la instalación eléctrica fue realizada por Isaac Peral, el célebre inventor del submarino, y en 1929 comenzaron las obras que permitieron incorporar un proyector cinematográfico, transformando el espacio en un punto de encuentro entre tradición y modernidad.
El edificio pertenece a una tipología muy poco común: la de “teatro circo francés”, de la que apenas quedan ejemplos en toda Europa. Esta particularidad convierte al recinto en una auténtica joya patrimonial, símbolo de la riqueza cultural de Orihuela.
Hoy, el Teatro Circo mantiene su espíritu vivo con una programación diversa que incluye conciertos, tributos, danza, monólogos y espectáculos familiares. Además, conserva en su interior una valiosa colección de objetos históricos y artísticos que narran su legado.
Más de un siglo después, el Teatro Circo Atanasio Díe Marín sigue siendo un espacio de referencia para quienes disfrutan del arte, la música y la cultura en su sentido más amplio.
