Los antepasados de Miguel Hernández hablan: la herencia y el legado de sus orígenes

Hace 115 años que Miguel Hernández nació en Orihuela, el 30 de octubre de 1910. Su temprana muerte, a los 31, no ha evitado la inmortalidad de quien retoña y vuelve a tener vida.

El inves­tigador hernandiano Joan Pàmies y Fran Belmonte, historiador especialista en genealogía e historia familiar, han trabajado durante dos años para trepar por el árbol genealógico del poeta universal, retrotrayéndose hasta el año 1600 para conocer sus antepasados y sustrato sociocultural, y también los de su mujer y musa, Josefina Manresa. "Un árbol que no tiene desperdicio", avanza Pàmies, que ha ido vinculando a la biografía los datos que iba rastreando Belmonte en registros civiles y parroquiales.

Una amplia investigación sobre los orígenes del escritor que, como suele ocurrir cuando se bucea en el pasado, deja muchas curiosidades y sorpresas -o tal vez caprichos del destino-. Remontándose varios siglos atrás, el estudio remite a una boda celebrada en agosto de 1674 en la Catedral de Orihuela entre Dionisio Hernández Plaza y Ángela Sánchez Rodríguez, matrimonio del que nacerían 11 hijos. Uno de ellos, con apellidos Hernández Sánchez, es el que continúa la línea paterna descendiente hasta el poeta.

Inscripción de los sextos abuelos de Miguel Hernández en la Catedral de Orihuela / Información

Los Hernández

De ahí se ha ido tirando de un hilo que deja entrever que la familia Hernández, al contrario de la imagen que prevalece, tiene cierto nivel económi­co durante un tiempo, aunque luego sufre algunas crisis por los avatares históricos como la irrupción de las epidemias de cólera, morbo y fiebre amarilla o la llegada de los franceses a partir de 1810.

Es interesante la dispersión geográfica de los orígenes de los apellidos que se emparentan con los Hernández, pero los noviazgos y matrimonios se realizan mayoritariamente entre residentes de Orihuela o Redován. Los Hernández tienen pocos cruces, y viven en Orihuela desde 1600 hasta 1734. Hay un Hernández que es dominico del colegio Santo Domingo que les abre las puertas a relacionarse con gente de Redován para administrar las tierras de los frailes y para realizar negocios vinculados a los animales. El abuelo de Miguel fue en 1844 el primer alcalde constitucional de Redován. Vuelven a Orihuela en 1903.

No es una familia sedentaria y rompe con la endogamia de la zona. Es gente que está vinculada al movimiento migratorio de toda la provincia y de Murcia, por la falta de mano de obra y las pandemias, lo que también es un reflejo de cómo se ha ido formando Orihuela.

Así, ambos investigadores sostienen que son de "clase media": "No son pobres de solemnidad, sino que Miguel recibe una herencia que deja un poso cultural en el poeta que ha facilitado su pro­ducción literaria".

Belmonte muestra el documento con el árbol genealógico / D. Pamies

Sus antepasados son jornaleros, comerciantes, artesanos, tratantes, chalanes, marchantes, corredores... Algunos trabajan para la nobleza. En sucesivas generaciones el cabeza de familia será labrador, una pauta que se sigue en la Vega Baja.

En general, la documentación muestra la ascendencia social de una familia paterna situada en las esferas del poder en la Orihuela de los siglos XVII y XVIII, cuando la ciudad tiene una pequeña nobleza y un clero muy potentes y con un movimiento económico vinculado a estas clases.

Aparecen siempre los llamados hijos de sustituciones -poner el nombre de un hijo muerto a otro- y los cruces de familia, evitando los problemas genéticos, pero procurando que no se rompan las tierras, algo que indica un buen nivel económico.

Prueba de ello es también que los Hernández hicieran testamentos y tuvieran albaceas -cuando hay que repartir-. Algunos, además, fueron enterrados en la misma catedral oriolana y en el Colegio de Santo Domingo, con funerales de cinco clérigos y el pago de decenas de misas funerarias en sufragio del alma. Otro detalle es que el marqués de Rafal es padrino en el bautizo de algún Hernández.

Detalle del árbol genealógico / Información

El propio padre de Miguel regenta­ba un pequeño negocio de ven­ta de animales y leche para el que hacía falta disponer de capital, y vivieron en una de las mejores casas de la calle de Arriba.

El resultado es que Miguel Hernández hereda un vocabulario amplio de unos antepasados con cierta posición social, cultural y económica. "En la familia hay un dominio lingüístico superior al de sus vecinos, que manejan únicamente los términos de la huerta, los de su labor cotidiana, el necesario para vivir", subrayan los investigadores, que insisten en que "no está huérfano, sino que recibe un legado lingüístico que es un caldo de cultivo de términos que ha influido, entre otros factores, en ser un buen literato", frente a aquello que suele creerse de que era una familia casi anafalbeta y pobre.

Josefina Manresa y Miguel Hernández en Jaén / Información

Un lenguaje familiar que en principio fue catalán y después castellano. Los registros hablan del desplazamiento del catalán por el castellano por la prohibición borbónica y la llegada de trabajadores a Orihuela, debido a la gran mortandad por las epidemias.

Así, se observan modificaciones de apellidos. Por ejemplo, Gilabert pasa a Guilabert y viceversa, y Llorente a Lorente. Miguel está emparentado con la alcaldesa Mónica Lorente y con otros dos regidores más: José Manuel Medina y Vicente Escudero.

Si los Hernández están arraigados a Orihuela, la rama de los Gilabert procede de Elche, con negocios con caballerías y ganado. También aquí se produce un giro rocambolesco del destino. Miguel es pariente del último alcalde franquista que hay en Elche, Vicente Quiles, represor en 1976 de la concentración que se produjo en la ciudad en honor del poeta y que apoyó detenciones, entre ellas, la de un sobrino del escritor.

Josefina

La familia de la artífice de que el legado del poeta haya llegado a nuestros días, a la que dedica El rayo que no cesa, estaba bien situada económicamente hasta la crisis por la invasión francesa, la peste y una nevada que afecta a los cultivos.

Por parte materna, los Marhuenda proceden de Cox. Josefina está emparentada con el alcalde de Cox Carmelo Ribes y el actual regidor, Antonio Bernabeu Santo.

Los investigadores han alcanzado la rama Manresa hasta 1562. La primera inscripción bautismal que hay en La Murada es un antepasado suyo. En concreto, su cuarta abuela, Josefa Barnarda Campuzano García, que nace y muere en la pedanía oriolana (1788-1828).

Procede de Callosa de Segura, donde se cruza con los Almarcha. Y aquí es donde se produce otra vuelta de tuerca. Josefina comparte tatarabuelo (Esteban Almarcha Cerdán) con Luis Almarcha, que es su primo tercero, el obispo franquista que chantajeó al poeta en la etapa carcelaria para que se arrepintiera de su obra y efectuara un escrito de apoyo a Franco a cambio de trasladarlo a un hospital. "Lo consideramos responsable de dejarle morir en la cárcel", incide Pàmies, que recuerda que a Josefina también la presionó para que le entregara documentos y poemas probablemente para destruirlos.

Está convencido de ella desconocía que eran parientes, pero cree posible que el clérigo lo supiera, "porque los curas lo saben todo", concluye Pàmies tras un estudio que abona el hasta ahora árbol talado.