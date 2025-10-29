Comienzan las obras en la calle Los Pinos de Punta prima en Orihuela Costa

El Ayuntamiento de Orihuela está ejecutando las obras de acerado y asfaltado en la calle Los Pinos de Punta Prima, una actuación que llevaba décadas siendo una reclamación histórica de los vecinos de esta urbanización del litoral.

Durante años, la presencia de pinos en la vía hacía imposible el tránsito peatonal en condiciones de seguridad. Sus raíces causaban múltiples daños en el asfaltado y también en los chalés colindantes. La intervención contempla una solución definitiva, según el Consistorio: reducción de la calzada a un único sentido, ensanche de la acera con 1,5 metros de anchura y la conversión en parterre de la acera afectada por las raíces. En total, se han colocado cerca de 100 metros lineales de bordillo y alrededor de 190 metros cuadrados de baldosa. Tras la ejecución de la acera se procederá al fresado y asfaltado de la calzada para eliminar las irregularidades causadas por los árboles.

Actuaciones para arreglar una calle destrozada por las raíces de los pinos / Información

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que "esta actuación responde a una reclamación histórica de los vecinos, y aunque sabemos que no es suficiente para todo lo que necesita la costa, es una muestra del compromiso de este equipo de gobierno, no solo con el litoral sino con todo el municipio. Gracias a la gestión administrativa realizada en este año y medio, con presupuestos y partidas específicas, hoy podemos acometer este tipo de actuaciones de reurbanización a través de la empresa municipal SGM".

Por su parte, el concejal de Costa, Manuel Mestre, ha destacado que "poco a poco vamos haciendo mucho y eso requiere paciencia por parte de los vecinos. Ahora mismo, entre Ecoplan y la empresa concesionaria de jardinería Ildo, alrededor de 100 personas están trabajando en Orihuela Costa en mantenimiento de viales, jardinería, electricidad y otras áreas. Queremos transmitir a los vecinos que este equipo de gobierno se preocupa por ellos y que esto es solo un ejemplo de todo lo que vamos a seguir haciendo".

Finalmente, el alcalde Pepe Vegara ha subrayado el carácter histórico de esta intervención: "Se trata de una reivindicación de 20 años que hoy estamos cumpliendo, igual que estamos respondiendo a otras muchas demandas que tiene el municipio. Es un trabajo largo y duro, pero poco a poco vamos levantando ese edificio que es la Orihuela que todos queremos".

Visita del alcale y los concejales a las obras / Información

El alcalde ha recordado también el esfuerzo realizado en los últimos meses por la empresa pública SGM-Ecoplan, que se encarga del mantenimiento de los viales en la Costa, que en apenas cuatro meses ha resuelto más de 235 incidencias de un total de 308 registradas, entre las que destacan la reparación de socavones en Campoamor, Playa Flamenca, Villamartín y La Zenia; rebajes de pasos de peatones, arreglo de aceras en mal estado y ejecución de tramos completos como el de Los Pinos; reposición de señales, ordenación de sentidos únicos y repintado de pasos de peatones en zonas escolares; recolocación de pasarelas, pérgolas y lavapiés y reparaciones tras los temporales y retirada de escombros, limpieza de arrastres, reparación de barandillas y farolas caídas.

Vegara ha concluido que "Orihuela Costa cuenta por fin con un servicio estable de mantenimiento que responde con eficacia a los problemas de los vecinos y que está devolviendo dignidad a las calles y espacios públicos".