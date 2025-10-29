Así es el dispositivo especial de seguridad y tráfico en Orihuela para Todos los Santos

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos. El operativo se desplegará tanto en el cementerio municipal de Orihuela como en los siete camposantos de las pedanías (La Aparecida, Desamparados, San Bartolomé, Hurchillo, Molins, La Murada y La Matanza).

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, ha destacado que "este dispositivo tiene como objetivo garantizar que las visitas a los cementerios se desarrollen con la máxima seguridad, orden y fluidez, prestando además especial atención a las personas con movilidad reducida".

Cementerio municipal de Orihuela

-La Policía Local mantendrá servicio fijo desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre en el entorno del cementerio municipal.

-El acceso a la zona alta quedará reservado exclusivamente a la carga y descarga de personas con movilidad reducida, a través de la parte trasera del camposanto.

-Protección Civil colaborará para facilitar el acceso de estas personas.

-Se instalará un puesto asistencial y una ambulancia de Cruz Roja debido a la gran afluencia prevista.

Ordenación del tráfico y estacionamientos

Se establecerá la prohibición de estacionar desde las 7 horas del jueves 30 de octubre hasta las 19 del domingo 2 de noviembre en el vial de acceso desde la N-340 (entrada Bar Ruiz) hasta el cementerio (ambos lados), tramo entre la N-340 y el antiguo almacén de piensos Crusa (zona reservada para Bus), explanada de entrada al cementerio (zona reservada para taxi y estacionamiento para trabajadores en el lateral trasero) y en la avenida de la Policía Nacional se habilitará un carril de circulación y estacionamiento para mejorar la rotación de vehículos.

Cementerios de pedanías

-El sábado 1 de noviembre se reforzará la vigilancia en los siete cementerios de pedanías (La Aparecida, Desamparados, San Bartolomé, Hurchillo, Molins, La Murada y La Matanza).

-Se desplegarán 14 agentes en turno de mañana y 14 agentes en turno de tarde, lo que supone la presencia de dos agentes por cada cementerio.

Recomendaciones

-Planificar la visita y, en la medida de lo posible, adelantarla a los días previos para evitar horas punta.

-Respetar la señalización temporal y las zonas reservadas para TAXI, BUS y PMR.

-Hacer uso de los itinerarios alternativos y de los estacionamientos habilitados en el entorno.