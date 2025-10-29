Los ecologistas denuncian la tramitación "opaca" de un megacamping en Sierra Escalona en Orihuela

Ecologistas en Acción de Alicante ha llevado al Síndic de Greuges la tramitación "incorrecta" de la licencia y el informe ambiental para el proyecto de un campamento de turismo, granja escuela y centro de interpretación de la naturaleza en Orihuela. Ese es el nombre oficial de lo que en realidad es un resort con capacidad para 450 personas sobre 10,26 hectáreas a menos de dos kilómetros de la zona mejor conservada del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y a uno del núcleo urbano de Torremendo.

El megacaping, que comenzó a tramitarse en 2014, a petición de la promotora -Agro Torre Letur-, acaba de recibir el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por lo que ya solo resta que el Ayuntamiento de Orihuela conceda la licencia ambiental, que autoriza la actividad y las condiciones para llevarse a cabo.

La asociación ecologista eleva este queja argumentando que "la tramitación no cumple con la normativa vigente, ha sido opaca y ha huido de la exposición pública", por lo que solicita a la institución que inste a las administraciones local y autonómica a actuar conforme a derecho.

La actividad ocupará un 44,1% del terreno, contando con unas 250 parcelas de acampada, capacidad para más de cien caravanas y 16 bungalows y zona de servicios distribuida en diferentes edificaciones (recepción, salón de juegos-club infantil, consulta médica, biblioteca, aseos, supermercado, peluquería, club social, restaurante, etc.). En total, 26.000 metros cuadrados, además de viales internos (7.000 metros cuadrados), zonas verdes, deportivas (2.000), aparcamiento (1.000) y piscina (600).

La parcela, que se encuentra en uno de los márgenes de la carretera de Rebate (CV-925), a 400 metros del cruce con la carretera que une Torremendo y San Miguel de Salinas (CV-951), se ubica en el ámbito del espacio Red Natura 2000 Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Además, el embalse de la Pedrera, situado al norte de la actuación, está incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana. Su ámbito de protección se sitúa a unos 420 metros de la zona de ejecución, por lo que unos 6.000 metros cuadrados se incluyen en su zona de influencia.

Por ello, el informe de la conselleria contempla una serie de requisitos o medidas correctoras que deberá acometer la promotora del proyecto.

Tramitación

La Comisión Territorial de Urbanismo acordó en 2018 declararlo de interés comunitario, que fue sometido a información pública en junio de 2020. En ese momento Ecologistas en Acción y otras organizaciones presentaron alegaciones, de las que no recibieron contestación.

Ese proyecto fue archivado desde la autoridad ambiental dando lugar a la finalización de los expedientes iniciados debido a que no fue completada la documentación necesaria para el inicio del expediente en la forma y plazos requeridos.

El expediente se reinició de nuevo en agosto del año pasado a iniciativa del Ayuntamiento y la documentación se completó el pasado mes de marzo, mientras que en mayo se inició la fase de consultas a los organismos afectados, apareciendo tan solo el Servicio de Espacios Naturales Protegidos y el Consistorio oriolano. A los ecologistas no les parece de recibo que "solamente se haya consultado a dos administraciones, siendo una el propio Ayuntamiento, que es precisamente el solicitante de la licencia ambiental y la autoridad para emitirla".

Asimismo, se insertó, según el informe ambiental, un anuncio en la página web de la Conselleria de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental durante 20 días sin que se recibieran alegaciones. En este punto, los conservacionistas señalan en su queja que desconocen que exista esa autodenominada conselleria (no hay un departamento con ese nombre, salvo la dirección general). "En el caso de confusión de los nombres entre la conselleria y la dirección general, esta no tiene un tablón de anuncios operativo ni un lugar donde se coloquen esos anuncios", indican.

Además, añaden que la ley establece la obligación de efectuar consultas a las Administraciones públicas y a las personas interesadas. La organización ya solicitó que fuera considerada como "interesada" en el expediente tramitado en 2020, pero no ha sido consultada actualmente. "No consideramos que ese supuesto anuncio en la web (que por cierto no se muestra la dirección exacta) sea una forma correcta de efectuarse esas consultas exigidas en la tramitación ambiental del proyecto", critican.

Ecologistas en Acción también resalta que la normativa obliga al Ayuntamiento a someter el expediente a información pública por un plazo no inferior a 20 días, "un trámite que se ha omitido".

Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona (ASE), otra de las asociaciones que en anteriores ocasiones, en 2020 y 2021, alegó en contra, puso el foco en que se ha producido "una tramitación opaca del último expediente de licencia ambiental, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal". Una falta de transparencia que, explicó, impidió que alegaran nuevamente contra el proyecto.

Pavón tampoco ha encontrado nada relativo a ese último expediente de licencia ambiental, mientras que los anteriores expedientes sí se sometieron a información pública mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Además, subrayó que en el informe de impacto ambiental no hace ninguna referencia al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor en tramitación, que sitúa la parcela en la zona de mayor valor ambiental, por lo que sería un uso incompatible.

El pasado junio, otra empresa proyectó un megacamping de 33 hectáreas en Sierra Escalona, a menos de un kilómetro del que acaba de superar la evaluación ambiental, con una capacidad para mil personas, 261 tiendas de campaña y autocaravanas y 86 cabañas, además de restaurante, supermercado y 12.000 metros cuadrados de zona deportiva y piscina. En zona inundable y duplicando la población de Torremendo, vecinos y ecologistas también presentaron alegaciones en contra.