El Teatro Circo acoge la presentación del libro "Los Escorpiones, una vida en la música"

Jesús Rodríguez, “Chus”, baterista de Los Escorpiones, presenta el 8 de noviembre, a partir de las ocho de la tarde y en el Teatro Circo de Orihuela, su libro “Los Escorpiones, una vida en la música”.

Se trata de un audio libro en el que se repasa la trayectoria del grupo oriolano a través de experiencias vividas en primera persona por uno de sus componentes a lo largo de los últimos sesenta años. En este trabajo se conjugan fotos, videos, carteles de actuaciones, entradas de conciertos, recortes de prensa, referencias de discos de la época o instrumentos utilizados por el grupo durante toda su trayectoria. Con ello se pretende que el lector se impregne de la atmósfera musical de la época, junto con las experiencias vividas por la banda en cada uno de sus conciertos y eventos en los que participaba.

Jesús Rodríguez muestra el volumen del audio libro que va a presentar en el Teatro Circo / INFORMACIÓN

Audio

Además, y como novedad, el audio libro incluye dos códigos, uno QR y otro Navilens que permite escuchar algunas de sus grabaciones a que aquellas personas que sufran discapacidades visuales.

Otra novedad es que la presentación del trabajo de Jesús Rodríguez, “Chus”, va acompañada de un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Orihuela en el que participarán “amigos de la banda” de toda la comarca y ex componentes de la misma.

Cartel anunciador del acto de presentación del audio libro en el Teatro Circo de Orihuela / INFORMACIÓN

Imágenes

Este libro no es solamente un reflejo de las vivencias del autor, sino que además presenta "una excelente colección de imágenes desde los inicios de la banda hasta nuestros días".

La donación para hacerse con la obra es de 10 euros, mientras que la entrada al concierto costará 5 euros. La recaudación, tanto por las donaciones para conseguir el libro como por el concierto, irá destinada íntegramente a AECC-Orihuela.