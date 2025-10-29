El Gobierno confirma un trasvase de 81 hm3 hasta final de año, que se suma los envíos pendientes desde verano

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) se ha reunido para analizar los datos del sistema Entrepeñas-Buendía y autorizar un trasvase a través del acueducto Tajo-Segura de 81 hectómetros cúbicos (hm3) para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Esta cifra se suma a los caudales que estaban pendientes de trasvasar al cierre del año hidrológico. Son más de 160 hm3 que comenzaron a trasvasarse en ese momento porque el acueducto sufrió una avería que lo inutilizó durante varias semanas de agosto. La infraestructura se encuentra ahora al máximo de su capacidad de envíos de agua, ya que puede trasvasar 60 hectómetros cúbicos mensuales.

D. Pamies

Estos recursos hídricos se mantienen almacenados en la cuenca del Segura, si no son necesarios a pie de bancal, en los embalses reguladores del Talave, Camarillas, La Pedrera y Crevillent.

Reservados

En cumplimiento de las reglas de explotación del acueducto, cuando quedan recursos pendientes de trasvasar de meses anteriores, lo habitual, tras nuevas autorizaciones como la resuelta ahora por la comisión de explotación, es que permanezcan reservados en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía en espera de que toda la transferencia pendiente se pueda llevar a cabo.

"Colchón hídrico"

Esta situación, en la que los embalses de cabecera han presentado un nivel hídrico muy elevado durante casi todo el año 2025, ha permitido a los usuarios del trasvase -62 comunidades de riegos y 80.000 regantes de Alicante, Murcia y Almería-, contar con un "colchón" de recursos hídricos para realizar sus previsiones de producción agrícola. Siempre y cuando se sigan aplicando las actuales reglas de explotación que están en vías de ser modificadas a la baja.

Niveles de Trasvase Niveles de Trasvase Nivel Condición Trasvase autorizado Nivel 1 Existencias conjuntas ≥ 1.300 hm³

o

Aportaciones últimos 12 meses ≥ 1.400 hm³ 60 hm³/mes (hasta máximo anual) Nivel 2 Existencias conjuntas < 1.300 hm³

y

Aportaciones últimos 12 meses < 1.400 hm³

(sin alcanzar Nivel 3) 27 hm³/mes (hasta máximo anual) Nivel 3 Situación hidrológica excepcional: existencias conjuntas no superan los umbrales mensuales establecidos* Hasta 20 hm³/mes, autorizado discrecionalmente por la Ministra

La escueta nota de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica, que en septiembre no hizo balance de la misma reunión, se basa en el volumen efectivo de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía el 1 de octubre, situado en 1.227,4 hm3, por lo que, "de acuerdo con el marco jurídico vigente, el sistema se encuentra en nivel 2 en este mes. Lo que implica que se pueden trasvasar 27 hectómetros mensuales".

Nivel 2 al menos hasta marzo de 2026

La aplicación semestral de la regla pronostica que el sistema permanecerá en nivel 2 también en noviembre y diciembre. Por ello, la Comisión ha autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos (hm3) al mes en octubre, noviembre y diciembre. También en los tres primeros meses de 2026, según el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras (Cedex), que asesora técnicamente a la comisión de explotación en la toma decisiones, si bien este extremo no ha sido indicado por el Ministerio en la información que ha trasladado sobre su decisión.

Sifón del postrasvase del Tajo-Segura a su paso por el sur de la huerta tradicional de Orihuela / TONY SEVILLA

Daimiel y tubería manchega

Además del trasvase de agua para riego y abastecimiento urbano del sur y centro de la provincia Alicante, la Región de Murcia, y parte de la provincia de Almería, el agua del trasvase del Alto Tajo en menor porcentaje se emplea para contribuir al mantenimiento del balance hídrico del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, además de suministrar agua de abastecimiento urbano a poblaciones manchegas.

Así la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado que la superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel supone algo más del 14% de la total y ha trasladado la solicitud de 2,0 hm3 para atender los abastecimientos a través de la “Tubería Manchega” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre