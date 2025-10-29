El PP suma a Vox y, por sorpresa, a Sueña Torrevieja en la aprobación del presupuesto de Torrevieja para 2026

El PP de Torrevieja obtuvo la mayoría absoluta con 16 concejales de un total de 25 en la noche electoral del 28 de mayo de 2023. La de contar con mayoría absoluta era la previsión de su candidato, Eduardo Dolón, pero obtuvo incluso más respaldo del que esperaba.

Lo que quizá no estaba en las expectativas de los populares es que sobrepasado el ecuador del mandato -ya casi pensando en un año electoral como el de 2026- dos de las tres formaciones que quedaron en la oposición refrendaran con su voto, que el equipo de gobierno no necesita, la decisión más importante que adopta un ayuntamiento a lo largo del año: la aprobación de los presupuestos anuales.

Presupuesto récord

Es lo que ha ocurrido con la aprobación inicial en el pleno de los presupuestos de 2026 este miércoles, validada con el visto bueno de Vox -dos concejales-, y, lo que ha sido toda una sorpresa, por el portavoz y concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper. Una formación que se define sobre todo por su carácter independiente y municipalista, pero que nació hace más de una década a la izquierda, con muchos militantes del PSOE de base. El PSOE, que con seis concejales es oposición mayoritaria, ha votado en contra.

El concejal Domingo Paredes durante el pleno de aprobación inicial de presupuestos / JOAQUIN CARRION

El presupuesto asciende a 187.732.919 euros, récord histórico para unas cuentas municipales en Torrevieja, como avanzó INFORMACIÓN. Se incrementan un 11,38% respecto al ejercicio anterior.

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, recurrió a las muletillas habituales cuando se presentan unas cuentas municipales. Son unos presupuestos, dijo, “sociales, económicos y sostenibles”, que refuerzan "las políticas sociales, consolidan el empleo público, impulsan la inversión y mantienen el compromiso firme de no incrementar la presión fiscal sobre los torrevejenses".

Lógicamente, aprovechó Paredes para señalar que “nacieron con la participación ciudadana" -que esta vez sí ha salido adelante con dos millones de euros en distintos proyectos- y se consolidan "con el consenso político".

Los ciudadanos aportaron sus propuestas y los partidos de la oposición que "han querido también han participado. Es un presupuesto que suma, que cohesiona y que impulsa la ciudad para construir la Torrevieja que la ciudadanía pide”, aseguró.

Presupuestos 2026 - Torrevieja Ejes principales de los presupuestos 2026 del Ayuntamiento de Torrevieja Refuerzo y consolidación de las políticas sociales Más de 1 millón € para empleo, 1,07 millones € para atención a dependientes y 350.000 € para ayudas económicas individualizadas (PEIS). Apoyo a las familias y mayores 300.000 € para conciliación familiar y maternidad, y 400.000 € en ayudas a pensionistas. Impulso a la economía local Ayudas a comerciantes, hosteleros y emprendedores; 220.000 € para la lanzadera de empresas y 170.000 € para compensar obras del Mercado de Abastos. Compromiso con el medio ambiente Más de 9 millones € en zonas verdes, nuevo parque del Alto de la Casilla y renaturalización urbana. Nuevas líneas de ayudas sociales 50.000 € para menores con cáncer, 30.000 € para rehabilitación en enfermedades neurodegenerativas y 200.000 € para emancipación juvenil (alquiler). Inversión pública récord 46,7 millones € en infraestructuras, espacios públicos y equipamientos, incluyendo el PAI con fondos FEDER para regenerar zonas como Acequión y San Roque.

Medio millón de euros en las propuestas de Samper

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, azote del Partido Popular precisamente en materia de presupuestos en los últimos seis años ha modificado del todo su estrategia y lo ha hecho por sorpresa. Presentó una batería de enmiendas a los presupuestos que han sido aceptadas por los populares.

Entre otras de carácter social y de despliegue de infraestructuras como la rehabilitación del parque de La Estación o del campo municipal Vicente García, reclama que se cumpla el compromiso de instalar un monolito en memoria de las víctimas del bombardeo de la aviación fascista italiana sobre Torrevieja en agosto de 1938. Aunque el PP ya señaló en una enmienda a una moción del PSOE sobre esta cuestión que debía ser un recuerdo de "concordia". Todas las enmiendas tienen su partida presupuestaria consignada: suman casi medio millón de euros. Si se cumplen Samper habrá puesto una pica en Flandes.

Enmiendas Presupuestarias 2026 Enmienda Importe Partida (Bajas) Importe (Bajas) Remodelación integral Vicente García 100.000,00 12.1340.6090100 Aparcamientos disuasorios 100.000,00 Remodelación Parque de la Estación 50.000,00 10.1730.6190300 Remodelación Zonas Verdes 50.000,00 Estudio unificación y diseño unificado de las aceras 15.000,00 11.1532.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.000,00 Estudio peatonalización Zona Centro 15.000,00 11.1532.22800 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.000,00 Subvención material informático escolar 10.000,00 5.2340.48002 o 5.3260.48006 Proyectos de Ayuda internacional o subvención colegios 10.000,00 Seguridad pasos de peatones 200.000,00 12.1340.6090101 Aparcamientos disuasorios 200.000,00 Monolito víctimas del bombardeo 10.000,00

Samper señaló a INFORMACIÓN que después de "muchos años" siguiendo "una línea crítica" en materia presupuestaria y económica con el equipo de Gobierno "llega el momento de que de hacer valer nuestro programa electoral, nuestras propuestas, la parte de la ciudadanía a la cual representamos".

De ahí las enmiendas con propuestas en varias materias como deporte, familia o accesibilidad, que contribuyan a mejorar "la ciudad que queremos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer como partido local y municipalista" porque las enmiendas se han aceptado "y es un ejercicio de responsabilidad, no un cheque en blanco ni una lealtad ciega", advirtió.

El voto ultra a cambio de un brindis al sol

Vox ha justificado su respaldo a los presupuestos en que el equipo de gobierno del PP liderado por Dolón se ha comprometido a suprimir el tasazo de las basuras. Algo que es muy poco probable que salga adelante desde el punto de vista jurídico porque los técnicos no lo van a validar.

Ninguno de los 141 municipios de la provincia ha podido evitar esa subida que está fijada por ley y es una adaptación de la legislación europea. La que reclama que la recaudación por el coste de un servicio de recogida de basura, que es el que más lastra unas cuentas municipales, se ajuste a su coste real.

El objetivo es generar menos basura y que se rebaje el coste de transporte a través de la separación en origen de cada ciudadano. Hasta ahora el desequilibrio entre recaudación de la tasa y coste del servicio era total. Por ejemplo, Torrevieja recaudaba 6 millones de euros de la tasa y ahora son más del doble. Casi quince millones anuales con el tasazo. La enmienda de Vox solo era un ruego hasta hace unos días. Y como era importante contar con una enmienda validada por el equipo de gobierno del PP como justificación de su voto favorable, populares y ultraconservadores se han apresurado a que quede registrada antes del pleno.

El equipo de gobierno del PP lo que sí puede hacer en ese caso es presentar una moción para que el Ayuntamiento de Torrevieja -uno de los más de ocho mil que hay en España- reclame al Gobierno de Pedro Sánchez que retire esa obligación de multiplicar la recaudación por la tasa.