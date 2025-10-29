La sede de la UNED en Torrevieja amplía su plazo de matrícula hasta el 4 de noviembre

La sede la UNED en Torrevieja ha comunicado la ampliación de su plazo de matrícula hasta el 4 de noviembre de 2025. La dirección del centro recuerda que no hay nota de corte para acceder a sus estudios tanto de grados universitarios como de Acceso.

En la actualidad, se han sobrepasado los 235 matriculados en el Aula de UNED de Torrevieja, donde se puede cursar, con profesorado presencial, el grado de Educación Infantil completo y varias asignaturas de Acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años.

En estos momentos son 210 los matriculados en los estudios de grado y 25 al curso de Acceso a la universidad, aunque se trata de cifras que pueden incrementarse en los próximos días.

El acto de apertura de curso académico que tendrá lugar el 6 de noviembre en Aula Magna del Centro Asociado a la UNED de Elche Pedro Salinas contará con los primeros graduados de Educación Infantil, que son, de hecho, los primeros universitarios que han completado una carrera universitaria en Torrevieja en su historia.

Nuevos estudios

La consolidación de las actividades docentes y de extensión universitaria de UNED Torrevieja, que depende del centro asociado de Elche, presagia la deseada propuesta de ampliar la oferta académica formal semipresencial en la ciudad, según explica su director Jesucristo Riquelme.

Además del grado y el acceso a la universidad la sede ofrece la formación de la Universidad Abierta que está dirigida a mayores de 55 años y propone cursos gratuitos de temas variados, impartidos por expertos en cada materia. En las ediciones anteriores, ha ido aumentando el número de interesados en esta formación de calidad, que ahora supera el medio centenar.

Sede

La sede física de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se encuentra en el edificio del conservatorio del recinto del Auditorio Internacional de Torrevieja. Para el curso 2026 /2027 la Uned espera poder estrenar instalaciones en la nueva sede universitaria en el centro que construye Agamed y que compartirá con las sedes universitarias con las que también cuentan la UMH y la Universidad de Alicante.

El Ayuntamiento de Torrevieja mantiene convenios de colaboración económica con las tres instituciones académicas en las que invierte en total medio millón de euros anuales.

Este es el enlace a la aplicación de matrícula por vía telemática: https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet