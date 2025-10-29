Siete detenidos y varias actas por drogas y armas en un control de extranjería en Rojales

La Policía Nacional de Orihuela, en coordinación con la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Rojales, ha desarrollado un dispositivo conjunto en materia de control de extranjería e inspección en un local de ocio situado en pleno centro de Rojales que ha dado como resultado la detención de seis personas por estancia irregular en el territorio nacional y una persona más por reclamación judicial vigente.

Además, se han levantado cinco actas por tenencia o consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y dos actas por tenencia de armas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El operativo, desplegado durante la tarde del 23 de octubre, se enmarca dentro de las actuaciones planificadas para la prevención de infracciones administrativas y el control de la situación administrativa de ciudadanos extranjeros. La intervención contó con la participación de efectivos especializados en materia de extranjería y seguridad ciudadana de la Policía Nacional, así como con el apoyo de la unidad canina de la Policía Local de Rojales.

Dispositivo policial en el centro de Rojales / Policía Nacional

La coordinación entre los distintos cuerpos policiales permitió desarrollar un operativo eficaz, reforzando la cooperación institucional entre la Comisaría de Orihuela, la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Rojales, con el objetivo común de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de las actuaciones preventivas y de control que buscan asegurar el respeto a la legalidad y mantener entornos de ocio seguros en la provincia de Alicante.