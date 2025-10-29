Siete detenidos y varias actas por drogas y armas en un control de extranjería en Rojales
La Policía Nacional, la Policía Local de Rojales y la Unidad Adscrita de la Generalitat Valenciana inspeccionan un local de ocio
La Policía Nacional de Orihuela, en coordinación con la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Rojales, ha desarrollado un dispositivo conjunto en materia de control de extranjería e inspección en un local de ocio situado en pleno centro de Rojales que ha dado como resultado la detención de seis personas por estancia irregular en el territorio nacional y una persona más por reclamación judicial vigente.
Además, se han levantado cinco actas por tenencia o consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y dos actas por tenencia de armas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
El operativo, desplegado durante la tarde del 23 de octubre, se enmarca dentro de las actuaciones planificadas para la prevención de infracciones administrativas y el control de la situación administrativa de ciudadanos extranjeros. La intervención contó con la participación de efectivos especializados en materia de extranjería y seguridad ciudadana de la Policía Nacional, así como con el apoyo de la unidad canina de la Policía Local de Rojales.
La coordinación entre los distintos cuerpos policiales permitió desarrollar un operativo eficaz, reforzando la cooperación institucional entre la Comisaría de Orihuela, la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Rojales, con el objetivo común de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.
Estos dispositivos se enmarcan dentro de las actuaciones preventivas y de control que buscan asegurar el respeto a la legalidad y mantener entornos de ocio seguros en la provincia de Alicante.
