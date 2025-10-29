La Vega Baja recuerda el aniversario del 29-O

Cuando se cumple un año de la mayor riada del siglo en España, que se saldó con 229 muertos en València, varios consistorios de la Vega Baja han guardado minutos de silencio para recordar a las víctimas de unas lluvias torrenciales que, por ejemplo, dejaron en Turís 772 litros por metro cuadrado en 14 horas, de los que 621 se recogieron en seis horas, 185 en una hora y 42 en solo 10 minutos. Unos datos que dan cuenta de que el volumen de agua que llegó de golpe a la huerta valenciana fue descomunal e incontrolable.

Una comarca, además, expuesta a las lluvias torrenciales, riadas e inundaciones, como la que la azotó en septiembre de 2019. A las puertas de los ayuntamientos de Dolores, Almoradí y Orihuela -tanto en el casco urbano como en el litoral-, las corporaciones municipales se han unido al homenaje y en apoyo a las familias damnificadas en el primer aniversario de aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

La Policía Local de Orihuela ha destacado que la solidaridad del pueblo valenciano tras la dana fue masiva y espontánea. El cuerpo policial oriolano desplegó un dispositivo que contaba con más de 50 agentes que se movilizó para ofrecer ayuda y medios ante la catástrofe.

La fachada principal del Ayuntamiento y la plaza de la Constitución de Torrevieja ha acogido este miércoles por la mañana una concentración en la que se han guardado cinco minutos de silencio para sumarse al luto oficial decretado con motivo del aniversario de la dana de València. Además de todos los miembros de la Corporación han estado presentes numerosos miembros de asociaciones y colectivos que acudieron a la zona afectada y se implicaron en las labores de recuperación del impacto de las riada, como es el caso de la empresa local de limpieza. Las banderas del Ayuntamiento ondearon durante todo el día a media asta en señal de duelo.