Una bacteria que corroe el acero inoxidable paraliza la reforma del paseo del dique de Levante de Torrevieja

Por decirlo sin tecnicismos: una bacteria que encuentra atractiva la superficie del acero inoxidable y que en determinadas condiciones se queda a "vivir" allí. Esa va a ser la causa del tercer retraso en la entrega de la obra de rehabilitación del paseo voladizo del dique de Levante y su esperada reapertura prevista tras la segunda prórroga concedida a la empresa adjudicataria por el Ayuntamiento de Torrevieja para este domingo 1 de noviembre.

La concejala de Obras y Servicios, Sandra Sánchez, señaló a INFORMACIÓN que muy pronto, tras la instalación de las primeras barandillas el pasado mes de julio comenzó a detectarse que una capa de óxido cubría algunas zonas de las piezas. Algo que sucedía sobre todo en las ubicadas en la zona que recae a poniente, a la dársena, con unas condiciones de temperatura y humedad específicas. Cuando el pasamanos se limpiaba de forma superficial el óxido desaparecía pero volvía a reaparecer.

Aspecto de la estructura que sostiene el paseo voladizo del dique de Levante en Torrevieja, en una imagen del mes de junio / D. Pamies

Pruebas y ensayos

Los técnicos no se explicaban cuál podía ser la causa con un suministro de acero inoxidable nuevo, recién terminado y entregado, que supera en calidad al que se exigía en el pliego de condiciones del contrato. Se llevaron a cabo varias pruebas a través de la supervisión de las obras sobre todo para comprobar lo básico: si el material suministrado era realmente el que exigían las condiciones del contrato. El acero era exactamente el que se pedía en el pliego y su calidad la óptima.

Ha sido finalmente los expertos del Instituto Tecnológico AIDIMME, un centro de referencia en la investigación e innovación en materiales de la industria del metal con sede en Valencia, el que tras varios ensayos ha dado con la clave tras semanas de incertidumbre, aunque ya sospechaban qué cuál podía ser la causa. Se trata de una corrosión bacteriana por contaminación, trasladada a través del film de plástico embalaje en el que llegaron las piezas -algo que dejó una característica huella sobre el material en forma de círculos-.

Un envoltorio que dio margen para crear una película con unas condiciones ambientales entre el plástico y el material que propició que esa corrosión se extendiera. Las bacterias no se "comen" el acero inoxidable, pero en ciertos ambientes marinos -el dique está orientado a levante junto al mar-, sobre superficies secas, son capaces de sobrevivir.

Tiene arreglo. Pero no inmediato. Las piezas que ya están ubicadas hay que pulirlas. Un proceso, que se debe aplicar también a las juntas de las soldaduras, que impide que ese tipo de corrosión microbiana penetre en el material en caso de darse de nuevo. Eso no cambia su aspecto exterior. De hecho, lo hace más reluciente todavía a la vista.

Accidental

Sánchez explicó a INFORMACIÓN que se trata de una causa de retraso totalmente accidental que no es imputable ni al Ayuntamiento ni a la empresa adjudicataria, CHM. Algo que va a recoger el informe que permitirá ampliar administrativamente el plazo de ejecución en los próximos días. En este sentido señaló que es el proveedor de las piezas de pasamanos y barandillas de acero inoxidable, Metalistería Barceló, y que se han diseñado específicamente para este proyecto concreto, el que se hace responsable de asumir el sobrecoste de realizar el pulido de los 400 metros lineales que están instalados, además de proporcionar el nuevo material retirando el que ya se encontraba en la obra y en stock, en torno a otros 800 metros.

Pérgolas

El mismo problema que ha afectado a las barandillas se presenta en las columnas de las pérgolas situadas en las zonas de mirador de paseo. No es necesario sustituirlas tampoco. Solo pulirlas. Pero su montaje final se había retrasado a la espera de los resultados de los informes. Algo que se podía comprobar a simple vista en las últimas semanas.

Aunque las fechas no son definitivas la nueva programación de apertura por tramos del popular paseo voladizo, que se enmarca en las de renovación de la fachada marítima, está diseñada de modo que el próximo 23 de diciembre, ya en Navidad, pueda estar habilitado el tramo que discurre entre el arranque del dique que no esté afectado por otras obras -las de la pasarela al centro de ocio- y la escultura de la Bella Lola donde el paredón hace "curva". En febrero se podría reabrir un tramo amplio de unos quinientos metros más y en marzo todo el paseo hasta el faro de levante. Es solo una previsión.

Nuevo tablero, luminarias, banco corrido y led

Desde la última visita del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y otros miembros del equipo de Gobierno a las obras, en junio pasado, al margen de este problema, la obra ha seguido avanzando en otros aspectos como la sustitución completa de las luminarias a lo largo de casi 1.250 metros lineales que tiene la intervención de reparación. También en la instalación de la iluminación led y turística, que está completada, y sobre todo la conclusión del tablero especial de madera tecnológica con una base de tramex de fibra de vidrio -que sustituye a los tablones de madera-, además de la disposición del banco corrido de hormigón que es una de las características más visibles de la renovación.

El plazo de ejecución inicial de la obra, que comenzó en noviembre de 2024, era de nueve meses, y concluía en julio. En junio, durante la visita a las obras se confirmó la primera prórroga a agosto. La segunda se solicitó en agosto hasta el 1 de noviembre. Ambas se explicaron en las condiciones meteorológicas que retrasaron el proceso de limpieza e imprimación de la estructura del paseo voladizo y la falta de suministros, en especial los bancos prefabricados, mobiliario y el sistema de iluminación turístico, que en esta obra está subvencionado con fondos europeos.

Obras de renovación del paseo del dique de Levante de Torrevieja, en una imagen del pasado mes de junio / D. Pamies

La obra de reparación y remodelación del paseo, que conlleva una inversión de 6.543.733 euros (IVA incluido) y fue adjudicada a CHM tras un tortuoso expediente de redacción del proyecto y adjudicación de la obra que se prolongó durante más de tres años. No cambia sustancialmente su aspecto actual. Pero sí que renueva de forma integral la mayor de sus elementos para que la conservación sea mucho menos costosa que la que ha afrontado el municipio durante los últimos 25 años: este paseo voladizo se inauguró en 1999.