Dos detenidos tras huir en coche a toda velocidad por las calles de Torrevieja y arrollar a un peatón: llevaban un kilo de hachís

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja detuvieron a dos hombres de 25 y 33 años tras seguir al vehículo que, tras percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a gran velocidad y conducción temeraria por varias calles del municipio, en un recorrido en el que arrollaron a un peatón y en el que terminaron colisionando con otros dos coches y huyendo a pie descalzos. La Guardia Civil terminó arrestándolos, no sin que antes uno de ellos opusiera resistencia y causara lesionó a uno de los agentes.

La actuación culminó con la intervención de una bolsa con casi un kilo de hachís del que uno de los arrestados arrojó cuando húia a pie. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, conducción temeraria, lesiones, desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad, decretándose su libertad con medidas cautelares.

Hachís intervenido a los dos hombres arrestados / REDACCIÓN

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, mientras una patrulla de la USECIC realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana en una de las avenidas principales de la ciudad. En uno de los cruces, los agentes observaron un turismo que levantó sospechas, por lo que decidieron realizar un seguimiento discreto, según señala el comunicado de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante sobre esta intervención.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes comenzaron a realizar maniobras evasivas y una conducción irregular en zigzag, poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Huida a gran velocidad

Ante esta actitud, los agentes ordenaron la detención del vehículo, a lo que el conductor hizo caso omiso e inició la huida a gran velocidad. Durante el seguimiento, el turismo invadió el carril contrario en varias ocasiones, lo que generó un grave peligro para la integridad de otros conductores. Además, el vehículo arrolló a un peatón, que resultó herido leve y fue atendido de inmediato por otra patrulla desplazada al lugar.

Traslado a las instalaciones del puesto principal de la Guardia Civil de uno de los detenidos, que perdió el calzado al intentar huir a pie tras estrellar el coche / INFORMACIÓN

El seguimiento finalizó cuando el turismo colisionó con dos coches estacionados, momento en el que los ocupantes abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie, descalzos, al dejar sus sandalias en el interior del coche. Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó un paquete rectangular de color verde, que contenía 10 envoltorios de plástico con hachís.

Tras un amplio dispositivo de búsqueda fueron localizados y detenidos. Uno de ellos opuso resistencia violenta, llegando a agredir a un agente, que resultó lesionado.

En el marco de la intervención, la Guardia Civil intervino 978 gramos de hachís, dos teléfonos móviles, 305 euros en efectivo y el vehículo utilizado para la huida.

Prevención

En el marco de los operativos de prevención de la delincuencia que desarrolla la Guardia Civil, el puesto de Torrevieja, señala en este sentido que continúa intensificando sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana, con "el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos del municipio, intensificando la presencia policial en zonas sensibles y de alta concurrencia para prevenir la comisión de hechos delictivos".

