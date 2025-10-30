La Generalitat rechaza la parcela para el tercer colegio de Orihuela Costa

Mismo pleno de octubre, pero de hace un año. El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, avanzaba que el Ayuntamiento de Orihuela había propuesto a la Generalitat cederle un terreno de 11.139 metros cuadrados en la calle Limonero, en la urbanización La Cuerda, que linda con Montezenia, para que el tercer colegio de la Costa se construya en ladrillo, unas obras que ya contempló el anterior Consell con 9 millones de inversión.

Este sector, que se aprobó en 2004, limita al norte con el PAU-25 y Castillo de Don Juan, al sur y este con Lomas de Cabo Roig y al oeste con un vial. El plan urbanístico recogía un total de 850 viviendas para albergar a casi 3.000 habitantes, con 14.719 metros cuadrados para equipamiento público sobre un global de 263.439.

En esta ocasión, el edil dio cuenta de que la conselleria ha rechazado la propuesta. Vuelta a empezar. Se busca parcela que reúna las condiciones. Se han visto ya varias parcelas que podrían encajar, afirmó Ruiz, a lo que la concejala socialista María García le contestó que no buscaran más, que la que se ha propuesto para el segundo centro de salud es suelo dotacional educativo.

Se dijo en el transcurso del debate de una moción de Cambiemos para exigir la ampliación del CEIP Los Dolses y la construcción de un nuevo centro educativo el litoral, que obtuvo el apoyo de la oposición y el rechazo del bipartito, pero dio de sí para saber que aún no hay un lugar para ello.

La conselleria ha rechazado la parcela que ofreció el Ayuntamiento, explicó Ruiz, porque no cumple seis de los diez preceptos que se requieren para los centros escolares que actualmente se construyen.

Prefabricadas

El colegio Número 20 se puso en funcionamiento en marzo, de forma provisional en barracones, en el mismo lugar que alojó durante 16 cursos las prefabricadas del CEIP Playas de Orihuela, en una superficie de 6.200 metros cuadrados en la calle Níspero, en paralelo a la carretera que une el centro comercial de La Zenia y el campo de golf de Villamartín.

El Ayuntamiento cambió de criterio hasta en cuatro ocasiones hasta que en marzo de 2024 adjudicó la limpieza del solar y en septiembre de ese mismo año la adecuación, que costó 189.288 euros.

Cuando se ordenó su creación en 2022 estaba previsto que comenzara su andadura primero en 2023 -en abril de ese año se adjudicó el montaje, alquiler y desmontaje de las prefabricadas a Alquileres Barceló Sáez por 1,2 millones de euros con un contrato de 36 meses con la posibilidad de prorrogarlos 12 más (al menos tres años)- y después se fue posponiendo varias veces, lo que provocó varias protestas de la comunidad educativa.

Tras múltiples aplazamientos, finalmente, se puso en marcha a medio gas. Casi ocho meses después, "es un descampado de asfalto, sin canastas ni porterías", afeó Quique Montero, concejal de Cambiemos. Alberga a 380 alumnos sobre una capacidad para 450, que se alcanzará en enero, cuando tendrá que añadir una tercera línea usando aulas auxiliares para dar clase, teniendo en cuenta las matriculaciones sobrevenidas -fuera de plazo- a lo largo del curso.

Patio del Número 20, en aulas prefabricadas / Información

Ahora, con dos aulas por curso, tiene 18 aulas prefabricadas (seis de Infantil 3-5 años y 12 de Primaria), que están distribuidas en dos plantas, además de espacios complementarios como un aula de pedagogía terapéutica y otra de desarrollo lingüístico, biblioteca, sala de profesores y dependencias destinadas al equipo directivo.

Protesta en la puerta del CEIP Playas de Orihuela en la Costa para demandar más centros educativos / Información

El Número 20 se contempló para descongestionar los dos únicos colegios de la Costa hasta entonces, Los Dolses y Playas de Orihuela, con el fin de mejorar la atención educativa en una zona de creciente expansión como es el litoral oriolano.

Los centros están saturados. Este curso arrancó con menos maestros y aulas para más niños. Han agotado todo su espacio disponible y las ratios -número de alumnos por grupo- son las más elevadas de la Comunidad Valenciana. En el caso del CEIP Los Dolses, con una capacidad para 400 alumnos, albergó hasta 710 en el curso 2023-2024, mientras que el CEIP Playas de Orihuela alcanzó los 795 estudiantes.

Así, se está llegando a ratios de 27 alumnos por clase, cuando el máximo legal es del 20, y el problema es que van a seguir llegando más a un litoral oriolano que abarca 15 kilómetros entre Torrevieja y Pilar de la Horadada, en creciente expansión desde hace años, en una zona con características peculiares que complican la enseñanza: más de 50 nacionalidades y un 50% de alumnado que desconoce el idioma, así como un 30% que tiene un conocimiento medio del español.

Han tenido que renunciar a espacios comunes para dar cabida a todas las aulas necesarias. Los Dolses espera una ampliación desde hace casi una década, pese a tener una parcela de más de 20.000 metros cuadrados disponible. La parcela del centro escolar es de 40.000 metros cuadrados, de los que se usan 10.000. Ruiz afirmó que el Ayuntamiento está realizando un estudio de viabilidad de usos.

"El Edificant fue un regalo envenenado para el Consistorio", concluyó el concejal.

Empresa de Vivienda

Con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, Cambiemos y Ciudadanos se aprobaron los estatutos y la memoria de viabilidad de la empresa municipal de Vivienda y Suelo, que plantea la construcción de 25 viviendas públicas con una aportación municipal de 1,5 millones de euros a través de un préstamo a 30 años del 70% del coste y con un precio de 300 euros de renta por cada vivienda a 50 años.

Ruiz defendió este instrumento como imprescindible para reforzar las políticas de acceso a la vivienda, la regeneración urbana y la revitalización del centro histórico. Se ubicará en dependencias habilitadas exclusivamente para ello en el edificio recién rehabilitado de la antigua Caja de Ahorros de Monserrate, donde se está realizando también el traslado de la Concejalía de Urbanismo.

Esta empresa, continuó Ruiz, "forma parte de una estrategia más amplia que incluye la ordenanza de solares y edificios a rehabilitar y la actualización del Catálogo de Bienes Protegidos".

Urbanismo

El bipartito también sacó adelante, con la abstención de PSOE y Ciudadanos, la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU en el sector Y-1 para cambiar la tipología de la manzana U-8, con la que se aumenta el número de viviendas de 13 casas unifamiliares a 33 adosados. Los terrenos ahora sin albergar construcciones, de 6.529 metros cuadrados, limitan con las calles Wenceslao Fernández Flores y Juan Marsé, en el entorno de la N-332 y el centro comercial Consum en el norte de Campoamor. Colectivos vecinales y ecologistas se unieron contra este proyecto.

Ruiz explicó en este punto que el Ayuntamiento ya está redactando varios proyectos por un total de 20 millones de euros, incluyendo el segundo depósito de agua, que va a salir a licitación, la segunda toma de agua potable y una tubería para conectar con Cala Mosca, donde hay previstas más de 2.000 casas.

Centro Oriol

El pleno avanzó que este viernes se van a recepcionar las obras del centro ocupacional Oriol en el Palmeral. Familias de los usuarios asistieron a la sesión para exigir el comienzo de la reforma del antiguo asilo, que albergará la residencia, una actuación que depende de la Generalitat. El PSOE también llevó una moción en la misma línea, que fue rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno.

Protesta de la AMPA Oriol el pasado martes / Información

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, manifestó que el Consistorio ha cumplido, al mismo tiempo que aseguró que es una prioridad para el Consell, aunque no detalló fechas para que la Generalitat licite la rehabilitación, lanzando un dardo a la portavoz socialista, Carolina Gracia: "Pudo hacer mucho y no lo hizo, así que ahora hace ruido y se pone la camiseta", en alusión a que apoya y acude a las protestas de la AMPA.

También dio luz verde a una moción de Ciudadanos para solicitar una mejor coordinación entre los servicios de emergencias autonómicos a raíz de la muerte de Antonio Morales, un bombero jubilado de 73 años que a principios de septiembre tuvo un accidente cuando hacía ciclismo por la vereda del Reino -o del Rollo-, que separa ambas comunidades con un trágico desenlace para este vecino de la localidad murciana de Puente Tocinos.