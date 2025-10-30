Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa

Momentos de tensión y angustia los que se han vivido este jueves en el litoral oriolano pasadas las 13 horas. Una joven se ha subido a lo alto de la estructura de hierro que hay en el paso peatonal en el puente sobre la AP-7 con la carretera de Villamartín, en Orihuela Costa, cerca del centro comercial Zenia Boulevard.

Una patrulla de la Policía Local y una psicóloga se han desplazado hasta el lugar, que es muy transitado, ya que conecta una de las principales vías del litoral.

Esta infraestructura también está muy cerca de otro puente, cercano al IES Playa Flamenca, el único que hay en el litoral y que alberga a más de 700 alumnos. Un centro en el que afloraron muchos problemas de drogas, armas y peleas que había desde hace tiempo, pero que salieron a la luz a raíz del asesinato de Cloe, una de sus estudiantes de 15 años que fue degollada en un callejón. Un caso en el que la Fiscalía pide ocho años de internamiento para el exnovio de la joven y otro compañero de instituto, ambos menores de edad.

Otro puente muy transitado por los vecinos, que también lo cruzan a pie, es el que está a la altura de Lomas de Cabo Roig, al ser el único que conecta esta urbanización, La Cuerda o Lomas de Golf con las playas, el centro de salud, la farmacia o las tiendas de alimentación.

Con un único carril de circulación en cada sentido y sin aceras, los viandantes se ven obligados a caminar por el arcén de apenas 40 centímetros de anchura, poniendo en riesgo su integridad.

Por ello, es una vieja demanda vecinal la pasarela ciclopeatonal. Tras más de 20 años de parálisis, el bipartito licitó en abril su redacción, pero aún no se ha adjudicado.

Fue un proyecto con el que el alcalde, Pepe Vegara, se presentó a las elecciones e incluso se anunció como la primera inversión cuando se presentaron los presupuestos de 2024.

Una vez recibida la aprobación, se tienen que licitar las obras, cuya adjudicación, dada su cuantía de más de 1,3 millones, podría tardar de nueve meses a un año, de forma que a finales de 2026 o principios de 2027 podrían iniciarse las obras, cuyo plazo de ejecución se conocerá cuando se haga pública la licitación, aunque podría estar en torno a los cinco meses.

El proyecto tendrá en cuenta el uso mixto ciclo-peatonal, con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros y para el carril bidireccional ciclista al menos 2,5 metros de anchura.

Además, se diseñará un alumbrado con luminarias led para uso peatonal y ciclista sobre la calzada y un diseño de la pasarela acorde con el entorno urbano en el que se encuentra, realizando el estudio luminotécnico que asegure una iluminación adecuada.

Desarrollo urbanístico

Las cláusulas que establecían el desarrollo de la actuación en el sector Lomas de Cabo Roig incluían el desdoblamiento del puente de la carretera CV-941 que cruza la autopista AP-7 a la altura de las urbanizaciones de Dehesa de Campoamor y La Regia con Lomas de Cabo Roig. El agente urbanizador, que comenzó las obras del sector en diciembre de 2004 al tiempo que depositó el aval en la antigua Bancaja, ejecutó en su día el plan previsto. Sin embargo, nunca llegó a construir la pasarela peatonal. El Ayuntamiento no ha renunciado al aval, que sigue su trámite judicial.