Muere un hombre de 52 años en un accidente de una furgoneta en Orihuela 

Los servicios sanitarios atienden a otros cinco accidentados de entre 28 y 71 años en la calle Don Fernando

Ambulancia en la puerta de Urgencias del Hospital Vega Baja, en una imagen de archivo

Loreto Mármol

Un hombre de 52 años ha fallecido en un accidente de una furgoneta que se ha producido en la calle Don Fernando de Orihuela este jueves a las 16.30 horas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado hasta el lugar una ambulancia del SAMU y dos unidades de Soporte Vital Básico.

Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento del varón de 52 años y han asistido a otros cinco de entre 28 y 71 años por contusiones y heridas leves.

Los heridos han sido trasladados entre las tres ambulancias al Hospital Vega Baja.

Muere un hombre de 52 años en un accidente de una furgoneta en Orihuela 

Detenidos tras huir en coche por Torrevieja, arrollar a un peatón y agredir a un guardia civil por un kilo de hachís

Así asegura el Ayuntamiento que será el nuevo "pulmón verde" de Torrevieja que va a comenzar a construir ya

La sorprendente razón que retrasa a Navidad la reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja

La solución de Educación para cuando se suspendan las clases por una alerta por dana

Orihuela se convierte en un escenario mágico en la Noche de las Ánimas

Una joven se sube a lo alto de un puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa

Estas son las reformas que el conseller Rovira quiere para Primaria y Bachillerato

