Muere un hombre de 52 años en un accidente de una furgoneta en Orihuela 

Un hombre de 52 años ha fallecido en un accidente de una furgoneta que se ha producido en la calle Don Fernando de Orihuela este jueves a las 16.30 horas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado hasta el lugar una ambulancia del SAMU y dos unidades de Soporte Vital Básico.

Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento del varón de 52 años y han asistido a otros cinco de entre 28 y 71 años por contusiones y heridas leves.

Los heridos han sido trasladados entre las tres ambulancias al Hospital Vega Baja.