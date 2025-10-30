Vuelve la Experiencia Zombie y el Desfile de Halloween a Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de las concejalías de Comercio y Juventud, ha presentado la programación de actividades con motivo de la campaña de Halloween 2025, que se celebrará en distintos puntos del municipio, con el objetivo de dinamizar las zonas comerciales y ofrecer propuestas de ocio familiar, infantil y juvenil.

Exposiciones

La programación incluye exposiciones interactivas, talleres, decoración temática, actuaciones musicales, concursos infantiles, pasacalles, un pasaje del terror en la Sala de Exposiciones Vistalegre y el gran desfile de Halloween 2025 por la calle Ramón Gallud. Para la concejal de Comercio, Rosario Martínez Chazarra, “Halloween se ha consolidado como una de las campañas más atractivas para el pequeño comercio local, generando un gran movimiento de visitantes y vecinos en el centro urbano y en La Mata. Este tipo de eventos suponen una oportunidad para seguir apoyando a los comercios de proximidad y mantener viva la actividad económica y social de nuestras calles”.

Vuelve la "Experiencia Zombie"

Por su parte, el concejal de Juventud, Domingo Paredes Ibáñez, anunció el regreso de la “Experiencia Zombie”, una de las actividades más esperadas por el público joven.

“Queremos que los jóvenes de Torrevieja vuelvan a disfrutar de una noche diferente, con una experiencia inmersiva, participativa y segura. La Experiencia Zombie combina juego, deporte y trabajo en equipo, y es una forma de fomentar el ocio alternativo y saludable entre la juventud torrevejense”, señaló Paredes.

La Experiencia Zombie se desarrollará la noche del 31 de octubre en La Mata, con salida en la Plaza de Encarnación Puchol, a partir de las 23:00 horas, donde los participantes deberán superar diferentes pruebas en una trama de supervivencia urbana. La actividad contará con servicio de maquillaje profesional (en Pabellón Polideportivo de La Mata), ambientación temática, pruebas grupales y regalos para los participantes.

🎃 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE HALLOWEEN 2025 : EXPOSICIÓN TEMÁTICA EN SALA VISTA ALEGRE .

. : ACTIVIDADES INFANTILES EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN .

. : CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN .

. : EXPERIENCIA ZOMBIE CON PRUEBAS CALLEJERAS. SALIDA DESDE PLAZA DE ENCARNACIÓN PUCHOL .

. : DESFILE DE HALLOWEEN POR CALLE RAMÓN GALLUD .

Presupuesto

El contrato, con una inversión total de 48.433 euros, está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del programa de apoyo al comercio local y de fomento del empleo y la cohesión social.

Con esta programación, el Ayuntamiento asegura que "refuerza su apuesta por un Halloween participativo, seguro y familiar, que aúna la dinamización comercial con el ocio juvenil y cultural, llenando de actividad las calles de Torrevieja durante cinco días".

Quienes quieran participar en el desfile con su grupo pueden hacerlo en info@playmovies.es o en el QR del cartel adjunto.

Cartel de la Experiencia Zombie con el código QR de inscripción / INFORMACIÓN

Estos actos se suspendieron el año pasado como señal de duelo por la dana de València.