TORREVIEJA
Torrevieja invertirá 5,4 millones en el pulmón verde de siete hectáreas inacabado por los urbanizadores del Sector 25
Las obras, reclamadas más de quince años por los vecinos, arrancan el 11 de noviembre, estarán terminadas en Navidad de 2026 y contemplan 700 árboles, 25.000 arbustivas, zonas infantiles, educación vial y fuentes ornamentales
Más de 700 árboles, 95 palmeras, 70.000 metros cuadrados de superficie y 5,4 millones de euros (IVA incluido) de inversión. Son algunas de las cifras de la nueva zona verde que comienza a construirse el próximo 11 tras más de dos décadas de reivindicación vecinal ante el abandono y degradación la que debería ser desde hace muchos años la principal zona verde del Sector 25. Debería de ser desde hace más de 15 años la principal zona verde de esta extensa zona residencial de Torrevieja.
Pero los urbanizadores, que sí vendieron los solares urbanos donde el Ayuntamiento también autorizó todas las licencias de obra mayor para que se construyeran miles de viviendas, no abordaron el parque.
Por fin, árboles
La parcela se sitúa al norte del Residencial Bella Vista, Residencial Vista Sal, Residencial Salinas Beach. Linda con la N-332, la avenida de la Asociación Víctimas del Terrorismo y las calles César Mateo y Cecilio Gallego. Se trata de una extensa zona ubicada frente a la nueva sede de TM y el Auditorio Internacional.
El plazo de ejecución es de 12 meses, por lo que estará finalizado en la Navidad de 2026 con olivos, encinas, algarrobos, lentiscos, cipreses, pinos carrascos, grevilleas, moreras y plátanos de sombra, junto a una selección de arbustivas y aromáticas mediterráneas como lavandas, romeros, salvias y tomillos adaptadas al clima local.
No se trata -esta vez- de otro anuncio de proyecto recreado virtualmente. El inicio de la obra es seguro: no hay demoras por licitaciones, ni recursos, ni retrasos. Porque el contrato forma parte del nuevo servicio de mantenimiento de parques y jardines y la obra la ejecutará directamente Actúa Servicios Medioambientales, que se adjudicó el contrato hace unos meses, en un pliego llamativo que combina el contrato convencional de conservación de zonas verdes durante 15 años con el de inversiones iniciales en los primeros años de la adjudicación en nuevos parques y jardines.
El alcalde, Eduardo Dolón, que este jueves tiró menos de "reel" y convocó una de rueda de prensa, presentó la propuesta como un proyecto que combina paisajismo, deporte, ocio y biodiversidad. Le acompañaban la concejal de Parques y Jardines, Concha Sala; el ingeniero municipal, Juanfran Pérez, y el gerente de Actúa, Manuel Iván Pérez.
Instalaciones
Entre los espacios que destacan en lo que el Ayuntamiento denomina como "un gran pulmón verde" se instalarán áreas infantiles, con juegos y una tirolina de "importantes dimensiones", un parque infantil de educación vial para los más pequeños, zonas de calistenia, gimnasia y pistas deportivas al aire libre (pista de basket 3x3 y minipista de fútbol sala), área de picnic, zona canina (agility) y kiosco de descanso. Además, contará con aseos autolimpiables de última generación -como los que funcionan en los paseos marítimos-, que serán los primeros que se instalarán en un parque público de Torrevieja.
En la zona verde más cercana al IES Mediterráneo y al puente que conecta la zona con La Hoya, que es la única que sí se realizó en su día y tiene mantenimiento en el proyecto figura la construcción de una fuente. El parque no contará con vallado perimetra, peroo sí cierre para dependencias concretas como los parques infantiles.
El espacio verde contará con mobiliario reciclado, luminarias LED y una amplia red de pavimentos "naturales y sostenibles", entre los que se incluyen adoquines, gravilla, jabre, albero y caucho en las zonas de juegos. También, y esto es novedad, se distribuirán fuentes de agua potable porque apenas hay en el resto de parques de la ciudad, especialmente en las zonas infantiles.
Velas de sombra y después sombra natural
La edil Sala indicó que esta "gran zona" contará inicialmente con velas de sombra y otros elementos artificiales que progresivamente serán sustituidos por las sombras naturales que aporte el arbolado.
Desde el punto de vista del diseño del parque se ha buscado, según explicó Manuel Iván Pérez, incrementar el confort climático y biodiversidad local. Priorizar especies mediterráneas/xerófitas y cubiertas permeables. Optimizar el uso de agua y energía con riego eficiente y telegestión, además de garantizar accesibilidad universal y seguridad de uso.
¿Por qué lo tiene que pagar el Ayuntamiento de Torrevieja?
La urbanización y construcción de esta gran zona verde entre la N-332 y avenida de Víctimas del Terrorismo era una obligación legal de los urbanizadores del residencial. Y era responsabilidad del Ayuntamiento hacerlas cumplir. El agente urbanizador llevó a cabo una actuación con un estándar muy pobre y solo una pequeña parte del jardín, la situada más cerca del IES Mar Nostrum, terminó recepcionándose por el área de Urbanismo. El resto fue degradándose mientras el Ayuntamiento validaba las licencias de obra mayor para la construcción de los residenciales sin los servicios básicos terminados. En 2013 el municipio hizo un intento por adecentar la zona con la plantación de 95 palmeras y que se quedarán con el nuevo parque. El alcalde Eduardo Dolón aseguró a INFORMACIÓN que la reclamación a los urbanizadores por sus incumplimientos se mantiene en la vía judicial, -aunque no consta que se hayan aplicado penalizaciones-. Y recordó que la retención de los avales, que no consta que se vayan a ejecutar para esta obra, es insuficiente para abordar el parque. También aclaró que en cualquier caso la inversión municipal va a ser mucho más completa que la prevista inicialmente en el plan de urbanización. "Nosotros no podemos esperar más. Había que abordar esta obra este mandato", señaló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- Un intruso que se instala en el sofá: un buitre leonado se cuela en una vivienda del centro de Torrevieja
- Orihuela lanza unas ayudas de casi 400.000 euros para las fiestas mientras adeuda el 20% de las del año pasado
- El Ayuntamiento Torrevieja ya compromete 39 millones de gasto público en las obras de remodelación del Puerto
- ¿Un gimnasio solo para mujeres musulmanas en Almoradí?
- Torrevieja inaugura el pabellón deportivo que comenzó a construir hace 15 años
- El TSJ revoca la jubilación forzosa de la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja y la restituye en su cargo