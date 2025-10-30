Torrevieja invertirá 5,4 millones en el pulmón verde de siete hectáreas inacabado por los urbanizadores del Sector 25

Más de 700 árboles, 95 palmeras, 70.000 metros cuadrados de superficie y 5,4 millones de euros (IVA incluido) de inversión. Son algunas de las cifras de la nueva zona verde que comienza a construirse el próximo 11 tras más de dos décadas de reivindicación vecinal ante el abandono y degradación la que debería ser desde hace muchos años la principal zona verde del Sector 25. Debería de ser desde hace más de 15 años la principal zona verde de esta extensa zona residencial de Torrevieja.

Pero los urbanizadores, que sí vendieron los solares urbanos donde el Ayuntamiento también autorizó todas las licencias de obra mayor para que se construyeran miles de viviendas, no abordaron el parque.

Por fin, árboles

La parcela se sitúa al norte del Residencial Bella Vista, Residencial Vista Sal, Residencial Salinas Beach. Linda con la N-332, la avenida de la Asociación Víctimas del Terrorismo y las calles César Mateo y Cecilio Gallego. Se trata de una extensa zona ubicada frente a la nueva sede de TM y el Auditorio Internacional.

El plazo de ejecución es de 12 meses, por lo que estará finalizado en la Navidad de 2026 con olivos, encinas, algarrobos, lentiscos, cipreses, pinos carrascos, grevilleas, moreras y plátanos de sombra, junto a una selección de arbustivas y aromáticas mediterráneas como lavandas, romeros, salvias y tomillos adaptadas al clima local.

Zona verde degradada del sector 25 sobre la que se va a actuar ahora. Imágenes captadas entre 2016 y 2024 / TONY SEVILLA

No se trata -esta vez- de otro anuncio de proyecto recreado virtualmente. El inicio de la obra es seguro: no hay demoras por licitaciones, ni recursos, ni retrasos. Porque el contrato forma parte del nuevo servicio de mantenimiento de parques y jardines y la obra la ejecutará directamente Actúa Servicios Medioambientales, que se adjudicó el contrato hace unos meses, en un pliego llamativo que combina el contrato convencional de conservación de zonas verdes durante 15 años con el de inversiones iniciales en los primeros años de la adjudicación en nuevos parques y jardines.

El alcalde, Eduardo Dolón, que este jueves tiró menos de "reel" y convocó una de rueda de prensa, presentó la propuesta como un proyecto que combina paisajismo, deporte, ocio y biodiversidad. Le acompañaban la concejal de Parques y Jardines, Concha Sala; el ingeniero municipal, Juanfran Pérez, y el gerente de Actúa, Manuel Iván Pérez.

Instalaciones

Entre los espacios que destacan en lo que el Ayuntamiento denomina como "un gran pulmón verde" se instalarán áreas infantiles, con juegos y una tirolina de "importantes dimensiones", un parque infantil de educación vial para los más pequeños, zonas de calistenia, gimnasia y pistas deportivas al aire libre (pista de basket 3x3 y minipista de fútbol sala), área de picnic, zona canina (agility) y kiosco de descanso. Además, contará con aseos autolimpiables de última generación -como los que funcionan en los paseos marítimos-, que serán los primeros que se instalarán en un parque público de Torrevieja.

En la zona verde más cercana al IES Mediterráneo y al puente que conecta la zona con La Hoya, que es la única que sí se realizó en su día y tiene mantenimiento en el proyecto figura la construcción de una fuente. El parque no contará con vallado perimetra, peroo sí cierre para dependencias concretas como los parques infantiles.

Presentación del proyecto con el alcalde, la edil de Parques y Jardines, el responsable de Actúa y el técnico de Parques y Jardines / JOAQUIN CARRIÓN

El espacio verde contará con mobiliario reciclado, luminarias LED y una amplia red de pavimentos "naturales y sostenibles", entre los que se incluyen adoquines, gravilla, jabre, albero y caucho en las zonas de juegos. También, y esto es novedad, se distribuirán fuentes de agua potable porque apenas hay en el resto de parques de la ciudad, especialmente en las zonas infantiles.

Velas de sombra y después sombra natural

La edil Sala indicó que esta "gran zona" contará inicialmente con velas de sombra y otros elementos artificiales que progresivamente serán sustituidos por las sombras naturales que aporte el arbolado.

Desde el punto de vista del diseño del parque se ha buscado, según explicó Manuel Iván Pérez, incrementar el confort climático y biodiversidad local. Priorizar especies mediterráneas/xerófitas y cubiertas permeables. Optimizar el uso de agua y energía con riego eficiente y telegestión, además de garantizar accesibilidad universal y seguridad de uso.