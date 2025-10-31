Arranca el nuevo servicio en las instalaciones deportivas de Orihuela 

El Ayuntamiento de Orihuela ha formalizado la adjudicación definitiva del contrato para la prestación de los servicios de personal deportivo, auxiliar, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales, por un importe de 14,1 millones de euros y una duración de tres años, prorrogable por dos más, de forma que las adjudicatarias comenzarán a prestar el servicio este sábado, fecha en la que entrará en vigor el nuevo contrato.

Los tres lotes se han adjudicado a empresas especializadas en la gestión de servicios deportivos y de mantenimiento con implantación en toda España. La mercantil Aossa Global, con sede en Sevilla, se ha hecho con los lotes 1 y 2 (personal deportivo, mantenimiento y ejecución y evaluación de cada uno de los programas, escuelas deportivas y actividades del término municipal), que asciende a 10.254.194 euros. Por su parte, la empresa Serveo Servicios, con sede en Madrid, gestionará el lote 3 (servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza) por un importe total de 3.889.137 euros.

El suculento contrato, que se resolvió en agosto, se paralizó de forma cautelar por el Tribunal de Recursos Contractuales tras analizar el recurso que presentó una de las licitadoras, Vectoris, sobre los lotes 1 y 2.

Así, supone uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato del alcalde Pepe Vegara y ha sido uno de los quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación, incluyendo el cese de la actividad de la anterior empresa -Clequali- al presentar concurso de acreedores, lo que obligó a improvisar un contrato de urgencia, que precisamente recayó en Vectoris hasta la adjudicación definitiva.

El contrato abarca el mantenimiento, limpieza y gestión de las instalaciones en Orihuela ciudad del Palacio del Agua, el campo municipal de Los Arcos, el Pabellón Municipal Bernardo Ruiz, polideportivo del Palmeral y Las Espeñetas y en las pedanías los polideportivos de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, Desamparados, Torremendo. Además del Centro Municipal Deportivo de Playas de Orihuela (Orihuela Costa).

Se trata de una serie de servicios de los que disfruta una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, la Costa y pedanías. La mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.

Instalaciones deportivas en el municipio / Información

Polémica

Clequali, la empresa que prestaba el servicio en 2017 y que en 2024 ya no tenía contrato con el Ayuntamiento presentó concurso de acreedores en 2024 y anunció el cese de su prestación con una precaria situación financiera, lo que derivó en impagos de las nóminas de los 130 trabajadores.

Pero la empresa denunció que esa situación fue sobrevenida porque el municipio dejó de abonar las certificaciones pese a que la propia Administración consideraba el servicio como esencial. Clequali presentó una demanda contra el Consistorio, al que le reclama 1,2 millones, que se mantiene en los juzgados.

Mejoras

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha resaltado que el contrato incorpora importantes mejoras, como la actualización de maquinaria, la ampliación de horarios con la apertura de instalaciones los domingos por la tarde, el incremento de horas de trabajo del personal y la asunción por parte de las empresas de servicios como los reconocimientos médicos de los usuarios o el arbitraje escolar, entre otras. "Pasamos a una nueva etapa para el deporte en Orihuela, más moderna, más organizada y más cercana a las familias y clubes del municipio", ha afirmado el edil.

"Seguimos alcanzando hitos, y este contrato es una demostración de que el trabajo bien hecho da sus frutos", ha celebrado el alcalde, que ha recordado que "el anterior contrato estaba caducado y terminó de forma abrupta, por lo que hoy culminamos un proceso que devuelve la estabilidad y la normalidad a los servicios deportivos municipales".

Vegara también ha hecho referencia al proyecto de la futura Ciudad Deportiva, queriendo dejar claro una vez más que "en el entorno de la Ciudad Deportiva no va a haber expropiaciones, y ningún vecino que quiera permanecer en su vivienda tendrá que marcharse. El proyecto está todavía en fase ambiental, y como he dicho siempre vamos a respetar a cada vecino y a cada casa".