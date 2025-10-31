Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La avenida Cabo Roig en Orihuela Costa será más accesible y segura

El Ayuntamiento licita las obras de adecuación por más de 200.000 euros

Desperfectos enla calzada de la avenida Cabo Roig

Desperfectos enla calzada de la avenida Cabo Roig / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado las obras de adecuación de la avenida Cabo Roig en la Costa por 209.344 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

El vial tiene deficiencias en accesibilidad (falta de rampas de minusválidos), seguridad vial (señales verticales y horizontales obsoletas y con postes oxidados y en mal estado), alumbrado público poco eficiente y con puntos siniestrados sin reponer (se propone cambio a tecnología led y la reposición de los puntos de luz), pavimentación de la mediana con jardinería invasiva que está ocasionando un levantamiento de la calzada y falta de visibilidad en las curvas y asfalto deteriorado con zanjas que es necesario reparar.

Señal de tráfico deteriorada en la avenida

Señal de tráfico deteriorada en la avenida / Información

En concreto, se incluyen varias demoliciones de aceras y medianas para realizar rampas de accesibilidad y el embellecimiento de la mediana, eliminando arbustos, árboles invasivos y hormigonándola y pintado de bordillos y mediana, así como el repintado de la señalización horizontal, los pasos de peatones con balizas solares, y cambio de las señales verticales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
  2. Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
  3. Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
  4. Un intruso que se instala en el sofá: un buitre leonado se cuela en una vivienda del centro de Torrevieja
  5. Una bacteria que corroe el acero inoxidable paraliza la reforma del paseo del dique de Levante de Torrevieja
  6. Orihuela lanza unas ayudas de casi 400.000 euros para las fiestas mientras adeuda el 20% de las del año pasado
  7. El Ayuntamiento Torrevieja ya compromete 39 millones de gasto público en las obras de remodelación del Puerto
  8. ¿Un gimnasio solo para mujeres musulmanas en Almoradí?

La sorprendente razón que retrasa a Navidad la reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja

La sorprendente razón que retrasa a Navidad la reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja

La avenida Cabo Roig en Orihuela Costa será más accesible y segura

La avenida Cabo Roig en Orihuela Costa será más accesible y segura

La Policía Local de Orihuela se rearma con casi 30.000 euros en munición para prácticas de tiro

La Policía Local de Orihuela se rearma con casi 30.000 euros en munición para prácticas de tiro

La rehabilitación de viviendas se dispara en Alcoy y multiplica por cuatro la superficie visada

La rehabilitación de viviendas se dispara en Alcoy y multiplica por cuatro la superficie visada

El Campeonato del Mundo de Pesca 2025 de Torrevieja reunirá a 90 pescadores hasta el 8 de noviembre

El Campeonato del Mundo de Pesca 2025 de Torrevieja reunirá a 90 pescadores hasta el 8 de noviembre

Una segunda sentencia avala la consulta entre el valenciano y el castellano

Una segunda sentencia avala la consulta entre el valenciano y el castellano

Ciudades construidas en zonas inundables: esta es la calle de Callosa de Segura que pasa por el cauce de una rambla

Ciudades construidas en zonas inundables: esta es la calle de Callosa de Segura que pasa por el cauce de una rambla

El tiempo en Alicante: este fin de semana hay que volver a sacar la ropa de verano

El tiempo en Alicante: este fin de semana hay que volver a sacar la ropa de verano
Tracking Pixel Contents