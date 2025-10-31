La avenida Cabo Roig en Orihuela Costa será más accesible y segura
El Ayuntamiento licita las obras de adecuación por más de 200.000 euros
El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado las obras de adecuación de la avenida Cabo Roig en la Costa por 209.344 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.
El vial tiene deficiencias en accesibilidad (falta de rampas de minusválidos), seguridad vial (señales verticales y horizontales obsoletas y con postes oxidados y en mal estado), alumbrado público poco eficiente y con puntos siniestrados sin reponer (se propone cambio a tecnología led y la reposición de los puntos de luz), pavimentación de la mediana con jardinería invasiva que está ocasionando un levantamiento de la calzada y falta de visibilidad en las curvas y asfalto deteriorado con zanjas que es necesario reparar.
En concreto, se incluyen varias demoliciones de aceras y medianas para realizar rampas de accesibilidad y el embellecimiento de la mediana, eliminando arbustos, árboles invasivos y hormigonándola y pintado de bordillos y mediana, así como el repintado de la señalización horizontal, los pasos de peatones con balizas solares, y cambio de las señales verticales.
