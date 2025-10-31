Ciudades construidas en zonas inundables: esta es la calle de Callosa de Segura que pasa por el cauce de una rambla

Los últimos episodios de lluvias torrenciales en nuestro país han hecho saltar todas las alarmas. Esta semana ha sido el aniversario de la dana de Valencia, un 29 de octubre de 2024, donde este fenómeno meteorológico causó la pérdida de 229 vidas humanas e innumerables daños materiales. Más recientemente las lluvias torrenciales caían con fuerza sobre las provincias de Huelva y Sevilla causando también numerosos destrozos.

Además de comenzar a prestar más atención a las danas y a los avisos y alertas de los organismos oficiales, muchos estudios se están centrando en el avance de la construcción urbanística en los últimos años y que no respetan las zonas inundables.

En este mapa interactivo puedes consultar el nivel de riesgo de inundación de tu zona. La información procede del estudio de peligrosidad por inundación del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

En él se definen siete niveles de peligrosidad por inundación, nivelados del 1 al 6 de mayor a menor peligrosidad y un séptimo nivel de peligrosidad geomorfológica. También se indica la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada. Pinchando aquí tienes toda la información.

En el programa ‘Aquí la Tierra’ de La 1 han explicado que en España hay 25.000 kilómetros cuadrados de zonas inundables en las que viven 2,7 millones de personas.

“La permisividad urbanística no ayuda en estos episodios de lluvias torrenciales”, explica el presentador de este espacio, Jaboc Petrus.

Localidades construidas sobre ramblas

Durante el programa se ponían algunos ejemplos de ciudades o pueblos construidos en zonas inundables y el primero de ellos se centraba en Callosa de Segura. Petrus explicaba que la ciudad estaba construida en pleno cauce de una rambla con gran pendiente. “¿Y cómo se llama la calle por la que baja toda el agua? Calle Rambla”, añadió el geógrafo especializado en climatología.

Otros ejemplos parecidos son los de Utiel, en Valencia, uno de los más afectados por la dana del año pasado y que se ha construido en plena llanura del Río Magro.

Cebolla, en la provincia de Toledo, está construido en pleno cauce del arroyo Sangüesa mientras que el Campo de Dalías, en Almería, se ha convertido en una de las más productivas del sector primario y “se ha permitido una transformación masiva del paisaje y muchas ramblas ya no encuentran salida al mar y acaban en muros”, explica Petrus.

Efectos del torrente de la sierra de Orihuela y la rambla de Abanilla en El Escorratel / TONY SEVILLA

El último ejemplo es el de Escuer, en Huesca, que está ubicado en el cono de deyección de un barranco con gran desnivel. El geólogo explica que esta localidad está muy cerca del camping de Biescas donde una riada en 1966 dejó 87 fallecidos.