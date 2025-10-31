El Campeonato del Mundo de Pesca 2025 de Torrevieja reunirá a 90 pescadores hasta el 8 de noviembre

Entre el 1 y el 8 de noviembre, Torrevieja acogerá el XVII Campeonato del Mundo de Clubes de Pesca en Embarcación Fondeada en las instalaciones del Club Náutico Marina Internacional, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja.

Este XVII mundial reunirá a 18 equipos y un total de 90 pescadores procedentes de cinco nacionalidades: España, Francia, Italia, Suiza y Portugal. Se trata de uno de los eventos más destacados del calendario internacional de la Federación Internacional de Pesca Deportiva en Mar (FIPS-M), organizado junto a la Real Federación Española de Pesca y Casting, la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana y el Club Náutico Marina Internacional, según informa el consistorio en una nota.

Por parte de España, competirán los clubes C.N. Marina Internacional, Tecnopesca Alicante, C.N.A.P. Tubertini Ibérica, Club Campos Alqueira Palma y C.N. Bahía de Guardamar.

Francia estará representada por el Club Halieutis La Ciotat; Italia presentará a Lenza Emiliana Tubertini, Seasporting Artico, A.D.P. Catanesi Colmic, L.N.I. Genova Centro, Polisportiva Canottieri ASD Artico y APSD Golfo dei Poeti La Spezia; Suiza participará con el Club Genevois de Pêche en Mer, y Portugal con los clubes G.D. “Os Amarelos”, G.N. Olhão, C.N. Nazaré, C.P.N.D. Albufeira y C.N. Povoense.

La clasificación de los equipos se ha determinado en función de los resultados obtenidos en los respectivos campeonatos nacionales, y las mangas de competición se desarrollarán en el litoral de Torrevieja y zonas próximas.

Programa del Campeonato del Mundo de Pesca 2025 en Torrevieja